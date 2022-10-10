韓流襲全球 催生ETF

南韓防彈少年團（BTS）在國際大為成功。（路透）

南韓 流行音樂（K-Pop）與影音產品掀起的「韓流」早已席捲全球，現在，一家指數股票型基金（ETF）業者希望這股潮流能在國外吸引ETF投資 人的青睞。

英國金融時報報導，研究顯示，一般而言，主題式ETF通常表現不佳，部分原因是當這類ETF推出時，題材已退流行。不過，南韓新成立的ETF業者CT Investments認為這股韓流方興未艾。

晨星亞洲公司ETF研究主管崔伊表示，南韓投資人已經熱中於這類主題式ETF，能夠投資聚焦南韓流行音樂、電玩、元宇宙，甚至是聚焦南韓美食的ETF。崔伊說，去年底南韓掛牌交易的128檔在地主題式基金中，有80檔是前兩年推出的。這些新上市的基金占2021年主題式基金資產的52.5%。

然而，上個月在紐約證交所Arca交易所推出的「KPOP韓國娛樂ETF」，是向海外投資者推銷南韓文化的少見嘗試。

CT Investments與南韓音樂產業有密切關聯，其母公司是首爾Content Technologies，兩家公司的執行長李章元（Jangwon Lee，音譯）認為，在紐約市場推出這檔韓流ETF的時機合適，因為防彈少年團（BTS）和女團Blackpink在國際大為成功，在YouTube上擁有超過8000萬訂閱者，影片獲觀看次數超過260億次。

CT的KPOP ETF還投資電影 「寄生上流」的製片公司，該片在2020年寫下奧斯卡史上第一部外語電影贏得金像獎最佳影片的紀錄。該公司也投資Netflix原創影集「魷魚遊戲」相關的出資者Showbox與Bucket Studio。魷魚遊戲去年成為Neflfix史上最受歡迎影集。

不過，一些分析師持懷疑看法。VettaFi研究主管羅森布魯表示：「雖然我們在美國聚焦與網路資安、氣候變遷、電玩甚至太空探索領域的在美上市EFT，但沒有像KPOP這樣的。除非讓投資組合更有吸引力，否則難以成為這種策略的投資案例。」