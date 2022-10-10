美元衝擊 新興市場股吸引力大增

巴隆金融周刊（Barron's）報導，隨著美國聯準會（Fed）持續升息的預期將繼續支撐美元，強勢美元勢必將衝擊在未來幾周發布的美國企業獲利，分析師說，在美元超強的環境下，其他地區股市比美國股市更具吸引力，尤其是日本 和新興市場 。

美元指數上周雖回落，今年來仍大漲17%，美元兌歐元勁揚15%、兌英鎊激升20%，以及兌日圓大漲25%，隨著美元將居高不下，可能拖累美國大型跨國企業的獲利。

基金管理業者GMO的資產配置共同主管殷克認為，強勢美元可能對未來幾年的美國股票報酬率造成壓力，但將提高美國投資人在海外重新平衡資金的報酬率。

他指出，美元被高估17%，歐元被低估17%，日圓則被低估了20%。分析顯示，貨幣匯率 高昂的國家，之後三年的股票表現會落後全球股市大盤11個百分點，匯率便宜國家的股票表現則高出9個百分點，主因是匯率便宜地區的企業獲利成長較快。

殷克偏好日本和新興市場，較不看好歐元區股市，因為歐洲能源十分依賴俄羅斯。他說，日本雖也面臨著高昂能源成本，但能在冬天保持供暖，且許多日本企業有現金盈餘，股東權益報酬率也可望提高。

摩根大通（小摩）指出，在近來的股市賣壓後，美股本益比接近20年平均水準。相較下，歐元區股市已比長期平均水準低 22%，日股低了18%，而美國股息收益率為1.7%，低於歐元區的3.5%、也低於日本的2.6%。小摩也青睞日股，並推薦一些日本藍籌股。

巴隆指出，基金買家也可考慮低費用的ETF，例如iShares MSCI日本ETF、Vanguard FTSE歐洲ETF，以及SPDR Portfolio新興市場ETF。