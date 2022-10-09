葉倫：OPEC+減產對全球經濟不利

美國財長葉倫表示，OPEC+減產對全球經濟不利、且不明智。（美聯社）

美國財政部長葉倫 9日表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的減產計畫，對全球經濟「無益和不明智」，對本已苦於能源價格飆漲的新興市場而言，更是如此。

OPEC+無視美國要求壓低全球油價 的壓力，在上周決定新的減產措施後，引來拜登 政府持續大力抨擊。

葉倫接受英國金融時報（FT）訪問時說：「我認為OPEC的決定既無益也不明智，最終的影響仍不清楚，但很顯然的，以我們現在面臨的情況，這（減產）在我看來並不合適。我們非常擔憂開發中國家和它們面對的問題。」

然而，葉倫並未說明美國可能對OPEC採取哪些反制措施。此前白宮官員說，準備與國會探討可能的行動。葉倫表示：「拜登總統已花費很多時間，考量各種可行選項以壓低油價」。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行將於本周在華府舉行年會，會談主軸料將包括通膨和商品價格飆高、央行政策強力緊縮的影響，及俄烏戰爭對金融市場的衝擊。

葉倫表示：「我想，我們將針對我們這些國家是否正在處理這些問題，來交換意見，並研究在這種艱困的環境下，我們的集體行動是否為最合理和最佳的行動。」

美國希望利用本周的IMF暨世銀年會，推動歐洲國家更快速地金援烏克蘭。部分盟國金援烏克蘭的進展落後原先承諾，讓美國日益感到挫折。

其他國家也可能向葉倫表達對強勢美元的關切，隨著聯準會（Fed）激進升息，近幾個月美元兌其他貨幣已強升。但葉倫說，美元升值是受經濟現實面推動。

她說：「我們已見到美元大幅升值，但我認為主因是各國總體經濟基本面的不同。以美國為例，它是地緣政治緊張情勢升溫下的資金避風港，當然還有緊縮腳步不同調的影響。」