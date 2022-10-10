油價揚4% 周線漲幅7個月最大

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）已決定進行2020年來最大規模減產，國際油價7日收漲約4%。（路透）

國際油價7日收漲約4%，站上五周以來高點，周線更創下3月來最大漲幅，因石油 輸出國組織及夥伴國（OPEC+）已決定進行2020年來最大規模減產。現貨金價 同日則跌破每英兩1700美元，因數據顯示美勞動市場仍緊俏，無礙聯準會（Fed）維持鷹調，美元應聲大漲。

布蘭特原油12月期貨7日收漲3.7%，攀抵每桶97.92美元，為8月30日以來最高。紐約西德州 原油11月期貨收高4.7%，報每桶92.64美元，為8月29日以來新高。

兩大原油指標連續第五日收漲，不受美元走強的影響，一周來布蘭特漲約11%，西德州更漲17%左右，都連第二周收高，雙雙創下今年3月以來最大漲幅。

這主要是OPEC+上周同意每日減產200萬桶原油所致。石油經紀商PVM分析師布倫諾克說，此舉的重大影響包含讓油價漲回每桶100美元。瑞銀全球財富管理也預測，布蘭特原油將「在未來幾季突破每桶100美元關卡」。

另外，美國9月非農就業人數增加26.3萬人，高於市場預期，且上月失業率也下降，隨後美元和美債殖利率均走升，使金價承壓。紐約黃金現貨7日收跌1.03%，至每英兩1,694.82美元，黃金12月期貨跌0.7%，收在每英兩1,709.30美元。

Oanda資深市場分析師莫亞認為，非農就業人口穩健，讓Fed維持激進緊縮步調，從而影響金價。他也說，若本周公布的數據顯示通膨未冷卻，Fed政策轉向似乎就還很遙遠，金價很可能進一步跌到每英兩1680美元的水準。