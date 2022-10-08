超級遊艇今年銷售 逆勢衝高

今年的摩納哥遊艇展共展示上百艘遊艇，絲毫感覺不出經濟衰退跡象。（路透）

世界各國為遏止通膨失控所做的努力，可能升高對全球經濟衰退的擔憂，但在超級遊艇業裡卻完全看不到景氣低迷的跡象。美國富豪正帶動市場需求，不僅彌補了俄羅斯富豪從市場上消失的缺口，甚至還更勝一籌。

彭博資訊報導，上周末在摩納哥舉辦的遊艇展上，共展示了117艘遊艇，逼近歷來最多紀錄，令人感覺這個展覽似乎和正在發生的俄烏戰爭和歐洲能源危機，處在兩個平行世界。

業界主管表示，由於全球富豪將擁有私人遊艇視為躲避防疫封鎖和感染病毒的理想方式，超級遊艇的需求在新冠疫情 期間不斷升高。即使疫情已經和緩，需求依舊持續強勁。

龐大需求使去年全球超級遊艇銷售締造了新高紀錄。遊艇仲介商Fraser Yachts表示，雖然今年無法與去年相提並論，但今年銷售仍比13年來平均高出68%。遊艇買賣網站YachtsBuyer.com創辦人暨執行長伯汀頓表示，去年售出的船長24公尺（79英尺）以上超級遊艇共有1,001艘，總成交價為94億歐元（92億美元）；今年至今則售出567艘，共計42億歐元。

伯汀頓說，這個市場與其說是缺乏需求而疲軟，不如說是供應不足導致沒能讓業績更漂亮，「造船廠滿手訂單，但又無法一夜之間大量產出。」

美國富豪正帶動這個市場需求，不僅彌補俄國 富豪遭西方制裁所產生的缺口，還進一步擴大需求。據超級遊艇新聞網站Superyacht Times資料，截至8月底，無論現有或新造船隻，擁有最多超級遊艇的就是美國船東。全球船長40公尺以上的超級遊艇有23%屬於美國船東，其次為俄國船東約占9%；其他買家主要來自希臘、英國、土耳其和義大利 。

俄國富豪多年來一直是超級遊艇的最知名買家，但2月爆發的俄烏戰爭導致許多被制裁的俄國富豪擁有的上億美元超級遊艇，相繼遭禁止移動或扣押。但俄國富豪的缺席、地緣政治緊張和高漲的能源價格，似乎並未影響到超級遊艇銷售和訂單的激增。