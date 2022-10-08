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美元挺升 亞洲國家外匯存底下滑

編譯劉忠勇、王巧文／綜合報導
截至9月止，馬來西亞、印尼央行外匯存底均降至2020年來新低，泰國央行的外匯準備也掉至五年低位，新加坡、菲律賓和印度料將也加入失血行列。(路透)
截至9月止，馬來西亞、印尼央行外匯存底均降至2020年來新低，泰國央行的外匯準備也掉至五年低位，新加坡、菲律賓和印度料將也加入失血行列。(路透)

最新數據顯示，東南亞國家外匯存底水位幾乎全面下滑，原因是美元挺升觸發資產重估，這些新興國家貨幣首當其衝，逼得各國進場阻貶。截至9月止，馬來西亞和印尼央行外匯存底均降至2020年來最低水位，大馬政府怪罪匯率重估，印尼則歸咎於償還外債，加上央行出手阻貶印尼盾。泰國的外匯準備也掉至五年低點，僅1994億美元。東南亞地區唯一的已開發經濟體新加坡，9月燒掉33億美元，降至2861億美元，今年來更銳減近1320億美元，是彭博1991年開始有數據以來最慘。印度外匯存底水位今年來同樣也已猛縮近1000億美元，因央行為盧比護盤及估值改變。

就算是已開發經濟體也未能倖免。日本財務省7日表示，上月外匯存底降至1.238兆美元，是2017年3月底來最低，一個月內狂燒540億美元，則寫歷來單月最大降幅。瑞士同日數據也表明，9月外匯存底縮減至8071.3億瑞郎（8150.4億美元），低於8月底的8593.4億瑞郎。

根據彭博彙編的數據，今年來全球外匯存底淨額銳減7.8％或約1兆美元，降至12兆美元。

經濟學人智庫（EIU）指出，鑒於聯準會（Fed）11和12月還會升息，亞洲貨幣至少到本季可能還會走貶，不過由於亞洲國家外匯存底充裕，各國重演1997年亞洲金融危機的風險不高。

EIU周四發表分析報告指出：「因聯準會表明貨幣政策更鷹派的態度以遏止通膨，亞洲貨幣9月延續對美元的貶值之勢。」「我們預料亞洲貨幣面臨的壓力會再維持一季，甚至更久。」

不過EIU指出，亞洲重演1997年金融危機的風險不高，理由在於各國外匯存底相對健全。

EIU指出，「大部分亞洲國家會持續間歇進行干預，以減緩本國貨幣下跌。這些努力有助於降低市場波動，但只要美元維持升勢，仍不太可能遏止往後幾個月繼續走貶」。

EIU預料，印度、印尼、馬來西亞在內的亞洲經濟體會加緊升息，以迎合美國的貨幣政策。

目前為止，亞太區多數國家不敢貿然大幅升息，希望在解除邊界防疫管控之後，經濟得以復原並避免衰退。

貨幣 印尼 央行

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