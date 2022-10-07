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疫情帶動好眠旅遊 飯店搶商機

編譯王巧文／綜合報導
許多知名飯店及豪華度假村推出安眠計畫或靜修活動，搶攻疫後「好眠旅遊」商機。(路透)
許多知名飯店及豪華度假村推出安眠計畫或靜修活動，搶攻疫後「好眠旅遊」商機。(路透)

人們試圖外出度假來改善睡眠的另類需求，已帶動「好眠旅遊」（sleep tourism）在近年興起。隨著新冠疫情讓更多人輾轉難眠，好眠度假行程已變得大受歡迎，愈來愈多旅客湧入全世界主打能睡個好覺的旅館和度假勝地，許多知名業者紛紛抓緊商機。

CNN報導，紐約柏悅酒店（Park Hyatt）一年前開設了Bryte恢復性睡眠套房，25坪多的房間充滿助眠設施，而瑰麗酒店集團（Rosewood Hotels & Resorts）近期推出一系列「 Alchemy of Sleep」靜修活動，旨在提升睡眠品質。

於2020年初開業的Zedwell，是倫敦第一家以安睡為主軸的飯店，主打採用創新隔音技術的客房。瑞典床墊大廠Hästens去年也在葡萄牙孔布拉市（Coimbra）開設全球首間Hästens Sleep Spa豪華酒店。

度假村也不遑多讓。頂級渡假村品牌Six Senses在旗下許多飯店提供各種完善的好眠計畫，而隸屬Rocco Forte飯店集團的倫敦豪華酒店Rocco Forte Hotel甫開始提供「Forte Winks」兩晚體驗，要讓客人安睡。

新冠疫情似乎是這股風潮竄紅的關鍵因素。Rocco Forte飯店集團高級品牌公關經理Daniela Moore表示：「睡眠是如此重要，在疫情和封鎖措施之後，我們注意到身心安康及好眠旅遊的趨勢。」

刊於「臨床睡眠醫學」國際期刊上的一項研究發現，在2500多名成人受訪者中，約40％民眾自疫情爆發以來睡眠品質下滑。

睡眠研究學者Rebecca Robbins指出，人們經常把旅行與罪惡美食、景點和旅行各種探險做連結，而這些幾乎都是犧牲睡眠為代價。如今，民眾對健康和身心安康的集體意識及優先次序已大幅翻轉。

疫情 醫學 瑞典

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