確保供需穩定 三星：記憶體產量不減

全球記憶體龍頭三星 電子執行副總裁韓真晚表示，儘管需求減緩，三星並未考慮減產記憶體晶片 ，該公司的政策並非「刻意」減少記憶體產能，但會確保記憶體晶片市場既不會長期供應短缺、也不會供應過剩。

記憶體市況低迷，鎧俠、美光、SK海力士等指標廠陸續宣布減產或削減資本支出，三星是否也會減產或放緩投資受關注，牽動群聯、南亞科、華邦、威剛等台灣記憶體廠後市。業界人士指出，三星雖然釋出無意減產記憶體的訊息，但同時表態會「確保記憶體晶片市場既不會長期供應短缺、也不會供應過剩」，這一點非常重要。

業界人士分析，目前三星主導的手機、電視等消費性產品市況都相當差，近年大力耕耘的晶圓代工事業市況也急轉直下，記憶體部門向來是三星集團的「金雞母」，在其他事業都面臨逆風之際，三星集團要扭轉營運劣勢，不會放任記憶體價格崩跌，反而會希望記憶體市場維持穩健、甚至賺更多錢來彌補其他事業的缺口。

因此，三星集團釋出「會確保記憶體晶片市場既不會長期供應短缺、也不會供應過剩」的態度，意味這家全球最大的記憶體晶片廠不會放爛市場，對台廠是正向訊息。

面對各界關注，韓真晚5日在美國加州 聖荷西舉辦的三星科技日（Samsung Tech Day）活動上說，三星正試圖避免嚴重的供應過剩處境，但眼前還沒必要調整政策方向，「內部沒有討論」減產記憶體晶片。他被問到潛在的減產計畫時說：「我們目前沒計畫這麼做。」

三星是全球最大記憶體晶片製造商，根據市調機構Omdia統計，三星去年全球DRAM市占率為42.7%，之後依序為SK海力士的28.6%、美光的22.8%。