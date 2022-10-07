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IMF提強勢氣候行動構想

編譯王巧文／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）提出一項「具壓倒性優勢」的氣候行動構想，促請各國在2030年前透過課稅和投資激勵措施迅速轉向再生能源，大幅降低碳排放量，此舉的經濟效益將遠大於短期增加的成本。

英國金融時報報導，IMF估計，到2030年底，各國實施「快速」過渡到低碳技術的氣候政策，將使全球經濟的年成長率下降0.15至0.25個百分點，其中，中國大陸、美國和歐洲的國內生產毛額（GDP）年增率減少約0.05到0.2個百分點。

然而，倘若各國政府「進一步拖延」八年內必須降低25%碳排放量的腳步，將使短期成本增加更多。IMF指出，假設各國採用預算中性政策，也將導致每年通膨率較基線預測上升約0.1至0.4個百分點。

IMF並表示，「壓倒性的證據」顯示，任何短期成本與氣候行動的（生產、金融穩定及健康方面）長期效益相比，都將黯然失色。IMF說，雖世界各國對於氣候政策的短期整體經濟後果「幾乎沒有共識」，但若「立即執行並在未來八年內逐步實施恰當的措施」，經濟成本會在「可管理」範圍。

世界氣候歸因組織發現，人為因素造成的地球暖化，使今年中國、歐洲和北美大部分地區的乾旱機率至少增20倍。澳洲最大城市雪梨今年總降雨量已突破2,213毫米，為164年來最潮濕的一年。根據2015年巴黎氣候協定設定的暖化上限，全球189個國家已同意讓氣溫升幅控制在攝氏2度以內，甚至訂立升幅低於攝氏1.5度的目標。自工業革命以來，人為因素已導致地球升溫1.1度。IMF表示，要實現氣候目標，應立即實施溫室氣體稅，還需要大幅增加碳稅及廣設碳排法規，並砸重金押注低碳技術，對碳中和技術投資和研究提供激勵措施，將幫助消費模式轉向低碳替代品。

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