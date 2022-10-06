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日迎入境觀光 盼1年貢獻5兆

編譯季晶晶／綜合報導
日本盼來自外籍觀光客的收入每年可達5兆日圓以上。（歐新社）
日本盼來自外籍觀光客的收入每年可達5兆日圓以上。（歐新社）

日本11日（下周二）起開放自由行，各界寄望能提振經濟。日本首相岸田文雄誓言，要讓入境旅遊收入增加到每年5兆日圓以上。

對使用美元的遊客來說，赴日觀光現在變得份外平易近人，因日圓兌美元匯價今年來大貶約20%，而那裡的通膨大致獲得控制，所以不管是旅館、餐飲或景點，都能找到令人心動的優惠。

彭博資訊替外籍觀光客盤點了多項「好康」：例如，在食的方面，在東京進壽司店用餐，加上飲料，大概35美元就夠，但在紐約一家口味不錯、價位合理的日料店，要花上65美元，小費另計。到東京市中心的酒吧喝啤酒，加上小菜，很少超過50美元，花費比起紐約至少少上三分之一。

住的方面，東京的三星級旅館可以找到每晚低於55美元的雙人房，但在曼哈頓，類似房間自180美元起跳。

行的方面，自東京到大阪搭子彈列車約兩個半小時可達，票價102美元左右。兩地相距514公里，大概是波士頓到費城的距離，搭飛機較快，一張機票平均要170美元。東京地鐵依據里程計費，但在主要轉運站之間，票價通常不超過1.4美元，紐約地鐵單程票則是均一價2.75美元。

在旅遊體驗上，東京迪士尼樂園的成人單日門票是54.6美元，僅為佛羅里達州迪士尼世界單日單一主題園區門票起跳價109美元的一半。

就購物買衣服來說，彭博資訊指出，優衣庫門市一件男士襯衫大約21美元，但差不多的襯衫在美國服飾零售商要賣39.9美元。

在日本準備迎接觀光財之際，9月服務業活動小幅成長，主要是新冠病例減少帶動需求回升，料可促進經濟加速復甦。

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