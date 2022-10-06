我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

全球主要央行升息潮 20年最快

編譯季晶晶／綜合報導
全球主要央行9月升息速度是20年來最快。圖為美國聯準會。（路透）
全球主要央行9月升息速度是20年來最快。圖為美國聯準會。（路透）

上個月，主要已開發國家的央行以至少20年來未見的速度升息，加緊對抗數十年來最嚴重的通膨，幾乎看不到放鬆的跡象。

在十種交易量最大的貨幣裡，負責監管其中八種貨幣的央行9月都調升利率，升幅共達550個基點，十國集團（G10）央行2022年升息幅度因此達到1,850個基點。

Generali研究主管Vicent Chaigneau在季度展望中表示：「可以肯定的是，各國央行專注於消滅通膨怪獸。但通膨落後於經濟周期。通膨周期裡的滯後現象，使各國央行在抗通膨道路上有停留過久，政策過度調整的風險。」

投資人擔心主要央行升息過快且過高恐致成長受創，已導致市場在第3季出現波動，並為未來一個月蒙上陰影。

跡象表明，部分人士期待央行放緩腳步。在9月22日升息兩碼後，挪威預期未來升息幅度較小。9月初調升利率至七年高點的澳洲央行，10月升息幅度意外小於預期。

新興市場，升息周期即將結束的跡象更加明顯。18家央行裡，9月有10家升息，升幅是600個基點，遠低於6月和7月都升息超過800個基點的單月紀錄。

根據統計，新興市場央行今年來升息6,340個基點，為2021年2,745個基點的兩倍多。已開發國家和新興央行今年共升息8,190個基點。

M&G Investments新興市場債務主管Claudia Calich說：「新興市場遠遠領先許多已開發國家的央行，如美國聯準會、歐洲央行和英國央行。從利率的角度看，我們正接近緊縮周期的尾聲。」

央行 升息 新興市場

上一則

蘋果耳機產線 部分轉移印度

下一則

亞馬遜零售事業減緩招聘

延伸閱讀

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健

哪來的通膨衝擊支出？好市多9月營收續增 消費力道穩健
美元恢復強勢 Fed官員繼續鷹派表態

美元恢復強勢 Fed官員繼續鷹派表態
油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利
全球主要央行升息潮 9月的腳步是20年來最快

全球主要央行升息潮 9月的腳步是20年來最快

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西