SK海力士 大砍明年資本支出

記憶體指標廠大砍資本或減產概況。(資料來源：採訪整理)

韓媒披露，全球第二大DRAM廠暨儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥SK海力士將大砍明年資本支出七至八成。加上先前美光、鎧俠已揭露下修資本支出或大幅減產計畫，這三大指標廠市占總和已能與龍頭三星 抗衡，其縮減投資 與產出將加速記憶體市況趕底復甦，帶領南亞科、華邦、群聯、威剛等台廠迎向曙光。

此前，美光率先宣布下修明年度資本支出三成，其後鎧俠也揭露日本廠區減產三成訊息，SK海力士則是目前傳出資本支出修正幅度最大的記憶體廠。

根據市調機構集邦科技（TrendForce）統計，今年第2季SK海力士NAND晶片 全球市占19.9%，鎧俠15.6%，美光12.6%，三家公司超過三星的33%；DRAM方面，今年首季SK海力士市占27.3%，美光23.8%，兩家公司市占總和逼近三星的43.5%。

業界人士指出，美光、鎧俠、SK海力士在全球DRAM與NAND晶片市占總和進逼甚至超越三星，時值記憶體市場供過於求，價格直直落，三大廠不約而同大幅縮減投資或產出，對市場正面效果「比三星單一公司宣布減產或縮手資本支出還可觀」。

南韓媒體報導，考量記憶體市況疲弱，SK海力士明年資本支出將大幅縮減七至八成；據悉，由於疫情、設備交期等因素，SK海力士今年提前下單，4月便與供應商談明年設備投資，隨著晶片供給過剩， 9月底開始對設備商砍單。

先前美光也因需求下滑，放慢生產速度並削減資本支出，預期2023會計年度資本支出將減少約80億美元，即至少30%，晶圓廠設備支出減少50%；日商鎧俠隨後宣布，10月起將旗下位於日本四日市及北上市快閃記憶體廠產能下調近30%。

業界認為，隨大廠逐步減產或縮減資本支出，將能加速產業市況走出谷底。