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蘋果耳機產線 部分轉移印度

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
蘋果公司首度要求供應商將一些AirPods與Beats耳機生產轉移到印度。（歐新社）
蘋果公司首度要求供應商將一些AirPods與Beats耳機生產轉移到印度。（歐新社）

日經新聞報導，蘋果公司首度要求供應商將一些AirPods與Beats耳機生產轉移到印度，以降低生產過度集中中國的供應鏈風險，市場人士透露，將由鴻海負責在印度生產AirPods與Beats兩項穿戴式產品，至於立訊將專注在越南與中國生產，目前沒有在印度生產的計畫。

外界解讀，此舉顯示印度在全球供應鏈地位崛起的努力，又取得一大勝利。

供應鏈人士透露，鴻海、緯創與和碩三家iPhone供應商已齊聚印度，凸顯蘋果積極提升在印度製造產品的比重，同時三家台灣iPhone供應商也獲得印度政府補貼。

至於中國蘋果供應鏈包括立訊與歌爾聲學兩大組裝廠，目前生產基地仍僅限於中國與越南兩地，短期恐怕無法在印度設廠生產。據了解，目前印度有來自中國的零組件廠商，但沒有來自中企的蘋果組裝廠，這是目前印度政府的政策。

以小米為例，今年4月因涉嫌違反印度外匯法，遭印度執法單位扣押555.1億盧比資產（約6.8億美元）。

印度上訴機構日前再度確認，印度執法單位有權凍結小米該筆資產。小米對印度上訴機構裁決感到失望，聲稱將繼續採取行動保護利益。可以看出，印度政府在國內持續打壓大陸手機廠，另一方面則積極扶植台系供應鏈。

外電報導，知情人士透露，蘋果一直與幾家供應商討論最快明年在印度擴大生產事宜，包括最快明年在印度生產關鍵的音訊產品。消息人士說，鴻海集團正準備在印度生產Beats耳罩式耳機，希望最終也能在當地生產無線耳機AirPods。

若蘋果把AirPods與Beats耳機生產轉移到印度，將擴大該公司在印度生產足跡，此前蘋果已開始在印度生產最新款的iPhone 14。蘋果推動印度製造最終目標，是要服務當地市場，但知情人士說，蘋果現在正把印度發展為戰略生產基地，產品將出口到歐洲等市場。

印度 蘋果 供應鏈

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