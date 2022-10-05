我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

韓電商Naver 買美時裝轉售平台

編譯王巧文／綜合報導

南韓電商巨擘Naver進軍美國電商市場，將斥資12億美元重金收購美國時裝轉售平台Poshmark，為該公司歷來最大一筆收購交易，但在南韓經濟放緩之際，投資人質疑這項收購案不利該公司營運，Naver股價4日狂瀉8.8%，創七年來最大單日跌幅。

路透報導，Naver同意以現金收購Poshmark所有在外流通股票，收購價為每股17.9美元，較Poshmark 3日收盤價15.57美元溢價15%。

然而，投資人對Naver這項收購案存疑，Naver股價4日在首爾股市收跌8.8%，Poshmark同日在紐約早盤則上漲約13%。崔秀妍表示：「我們將向投資人解釋，如何透過加強商業和社群的結合，發揮最大綜效。」Naver高層表示，Poshmark是北美最大時尚C2C（消費者對消費者）平台，註冊用戶多達8,000萬人，主要活躍用戶為千禧世代和Z世代。

Naver執行長崔秀妍表示，鑒於千禧一代和Z世代的消費行為深受環保等價值影響，且通膨高漲正擠壓消費者預算，Naver和Poshmark試圖引領「轉售商務」（Re-Commerce）或由消費者驅動的轉售活動，這些業務料將成為接續電商或快時尚的下一股全球趨勢。

投資 電商 股價

上一則

馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴

下一則

曼哈頓公寓銷售額 2年首降

延伸閱讀

美韓向東海發射4枚飛彈 回應平壤挑釁

美韓向東海發射4枚飛彈 回應平壤挑釁
南韓F-15戰機發射兩枚炸彈 反制北韓射飛彈

南韓F-15戰機發射兩枚炸彈 反制北韓射飛彈
北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈

北韓飛彈越過日上空5年來首見 南韓：17馬赫極音速飛彈
25年來最慘 韓連6月貿易逆差

25年來最慘 韓連6月貿易逆差

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子