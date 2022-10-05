韓電商Naver 買美時裝轉售平台

南韓電商 巨擘Naver進軍美國電商市場，將斥資12億美元重金收購美國時裝轉售平台Poshmark，為該公司歷來最大一筆收購交易，但在南韓經濟放緩之際，投資 人質疑這項收購案不利該公司營運，Naver股價 4日狂瀉8.8%，創七年來最大單日跌幅。

路透報導，Naver同意以現金收購Poshmark所有在外流通股票，收購價為每股17.9美元，較Poshmark 3日收盤價15.57美元溢價15%。

然而，投資人對Naver這項收購案存疑，Naver股價4日在首爾股市收跌8.8%，Poshmark同日在紐約早盤則上漲約13%。崔秀妍表示：「我們將向投資人解釋，如何透過加強商業和社群的結合，發揮最大綜效。」Naver高層表示，Poshmark是北美最大時尚C2C（消費者對消費者）平台，註冊用戶多達8,000萬人，主要活躍用戶為千禧世代和Z世代。

Naver執行長崔秀妍表示，鑒於千禧一代和Z世代的消費行為深受環保等價值影響，且通膨高漲正擠壓消費者預算，Naver和Poshmark試圖引領「轉售商務」（Re-Commerce）或由消費者驅動的轉售活動，這些業務料將成為接續電商或快時尚的下一股全球趨勢。