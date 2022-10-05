安聯顧問伊爾艾朗:瑞信不會是雷曼

市場極度擔心瑞士信貸（Credit Suisse）的財務危機，可能像2008年雷曼兄弟，引發更廣泛的金融危機；但安聯首席經濟顧問伊爾艾朗說，還不到那個程度。巴隆周刊（Barron's）也引述多名分析師 看法指出，瑞信危機蔓延的風險不高。

瑞信股價3日一度重挫11.5%至歷來新低，因為該行債務提供違約保險的成本飆升，關於瑞信是否會倒閉的討論周末在社群媒體上瘋狂發酵。不過瑞信當日收盤跌幅已收斂至0.93%，4日更開高走高，一度漲6%。

伊爾艾朗接受CNBC採訪時表示：「我不認為這是雷曼時刻——如果說雷曼時刻是由銀行系統裡交易對手的風險來定義。如果擔心系統性風險，應該要看非銀行機構，而非銀行機構。」

伊爾艾朗說，瑞信與最近英國 公債和英鎊引起的市場動盪顯示，「人們不僅對已知之事感到焦慮——金融狀況緊縮、央行決策失誤、全球經濟放緩，所有的非經濟問題——也擔心經過多年來壓低利率後，市場運作開始成為議題。」巴隆周刊也認為，瑞信危機引發的蔓延風險不高，不會引發美國銀行業倒成一片的骨牌效應。

造成瑞信這次財務危機疑雲，來自瑞信去年連踩兩次投資 地雷的後遺症，第一是英國供應鏈融資公司Greensill破產，導致瑞信遭受100億美元的巨大損失；第二是Archegos基金爆倉事件，瑞信據傳在其中曝險部位超過200億美元，損失55億美元。但這些都不是新問題。獨立投資研究刊物The Bear Traps創辦人麥當勞表示：「我腦海浮現可能是與雷曼兄弟倒閉相比擬，但瑞信的規模和重要性，讓這樣的情節不太可能發生。」

花旗集團分析師霍若維茲表示：「目前的情況和2007年截然不同，因為從資本面和流動性來說，資產負債表基本上是不同的，我們很難見到系統性的情況。」