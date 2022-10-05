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澳洲意外偏鴿派 僅升息1碼

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
澳洲央行4日宣布升息1碼，不如市場原先預期的升息1碼。（路透）
澳洲央行4日宣布升息1碼，不如市場原先預期的升息1碼。（路透）

澳洲央行4日宣布升息1碼，令市場大感意外，升高了投資人認為各國央行將放慢貨幣緊縮步伐的預期，並且激勵全球股市勁揚，亞股大盤走升2.4%，創3月以來最大漲幅，美股早盤和歐股也大步走高。

澳洲央行連續四個月各升息2碼後放慢腳步，4日只升息1碼，將現金利率調高至2.6%。在彭博資訊訪調的28名經濟學家中，只有七人預估升息1碼。央行總裁洛威在會後聲明表示：「現金利率在短期內已大幅提高。委員會依然決心致力於讓通膨回到目標值，並且會盡一切所能達成。」

澳洲的貨幣決策者留意到，澳洲家庭領域債務負擔為全球最高，房貸浮動利率盛行，代表升息帶來的影響尤其大。星展銀行駐新加坡高級外匯策略師菲利浦‧黃（音譯）表示：「澳洲央行意外地偏鴿派。2023年成長展望確實有疑慮，但沒料到會這樣回應。」SPI資產管理公司的執行合夥人殷尼斯說，雖然澳洲央行沒有說要提前降息，但它提供了最近幾周退出更極端鷹派立場的可能性。

由於澳洲央行這次升幅只有外界預期的一半，因此愈來愈多人臆測，這波全球「破壞性」貨幣緊縮浪潮即將結束。美股道瓊指數4日早盤大漲逾700點，歐股大盤的道瓊歐洲Stoxx 600指數盤中勁升2.3%，連續第三個交易日走高。亞股幾乎全部收紅，MSCI亞太指數一度漲2.4%，日本、台灣及南韓股市大盤均漲逾2%。

美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數4日一度挫跌0.7%至110.974。貨幣市場也暗示，聯準會在明年3月之前最多再升息125個基點，而上月第三度升息3碼後市場預期是將再升息165個基點。升息幅度預期下降激勵了美國公債價格反彈，10年期公債殖利率下跌6個基點，而2年期公債殖利率一度跌破4%大關。

三菱日聯銀行外匯分析師哈德曼說，美國公債殖利率及美元匯率回落，似乎反映出市場參與者已更放心認為，聯準會正在接近升息周期的尾聲。

澳洲通膨率與利率走勢。(資料來源:路透)
澳洲通膨率與利率走勢。(資料來源:路透)

升息 殖利率 澳洲

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