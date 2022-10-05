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聯合國貿發會：激進升息恐釀大風暴

編譯簡國帆／綜合報導
聯合國警告，若和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯。（本報資料照片）
聯合國警告，若和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯。（本報資料照片）

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）警告，若美國聯準會（Fed）和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯；目前先進經濟體的財政與貨幣政策，可能造成比2008年金融海嘯、以及2020新冠疫情危機更大的傷害。

UNCTAD發布年度貿易與發展報告指出，「烏克蘭戰爭持續、通膨長期居高不下、實質利率的類伏克爾震撼及金融動盪升高，可能把全球經濟推入更深的衰退，之後長期停滯。報告也調降今年全球經濟成長率預測至2.5%，低於3月預估的2.6%，明年成長將趨緩至2.2%，主因為各國央行積極升息以抑制通膨。

報告指出，Fed等央行快速升息，對開發中國家衝擊尤重，推估Fed每升息1個百分點，將使其他富國經濟產值在之後三年減少0.5%，貧窮國家更將減少0.8%，Fed今年來的升息措施，將導致貧窮國家未來三年經濟產值減少3,600億美元，若進一步緊縮政策，將造成更多傷害。

UNCTAD警告，若已開發經濟體的金融情勢惡化，並且感染效應衝擊新興經濟體，全球成長趨勢可能進一步下滑，若這種低成長情境維持兩年以上，全球經濟產值擴張速度將比金融海嘯之後還慢。

報告還警告，過度緊縮的貨幣政策、以及財政支持不足，可能導致開發中經濟體進一步陷入一連串危機。報告指出，開發中國家今年來已耗費3,790億美元外匯存底捍衛本幣，幾乎比國際貨幣基金（IMF）近來分配的特別提款權（SDR）高出一倍。

這個聯合國機構說，目前物價壓力上漲來源，包括全球供應鏈受擾、貨櫃運價仍高、俄烏戰爭對關鍵部門的影響、成本升高、商品市場的投機行為、以及新冠疫情發展不確定性等多重因素，但升息無助舒緩能源和糧食短缺，因此決策當局應該聚焦直接針對價格上漲的措施，包括加強管控商品市場投機、化解供應鏈瓶頸，及對能源價格設置上限，財源則來自對許多能源公司的異常高獲利課徵一次性稅收。

升息 央行 貨幣

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