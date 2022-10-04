產量大減 油價返100美元機率增

國際原油價 格3日開高走高，紐約和倫敦原油期貨一度漲逾5%，原因是石油 國輸出組織與夥伴國（OPEC+）代表透露，OPEC+於5日召開部長級會議時，可能考慮將日產量大砍超過100萬桶，將寫新冠疫情爆發以來最大減產紀錄。市場上也再度出現油價很快又會回到100美元的聲音。西德州原油11月期貨3日一度躍漲5.5%或4.38美元，至每桶83.87美元，為三個交易日來首次上漲；布蘭特原油12月期貨也揚升4.9%或4.16美元，報每桶89.30美元。

油價上季才寫下兩年多來首次季線收跌的紀錄，因全球經濟趨緩疑慮，拖累能源需求的展望。包含摩根大通在內的銀行近來表示，OPEC+可能必須將日產量減少起碼50萬桶，以穩定油價。石油經紀商PVM Oil Associates高級分析師班奈克在研究報告中說：「交易活動進一步增加，加上石油基本面近來持續緊縮，可能推升油價重返每桶100美元。」

高盛 分析師也看好油價站回100美元，他們預估布蘭特油價將在未來三個月漲抵100美元，未來六個月則會漲至105美元。

高盛並預估，西德州油價到年底估漲至95美元，並在之後的六個月漲抵100美元。

另據路透報導，產油大國沙烏地阿拉伯可能調高11月運往亞洲的原油售價，因押注需求將復甦，及中國剛釋出成品油出口配額，有望帶動本地煉油廠增產。

根據9月底訪調五名煉油業人士的中位數預估值，11月銷往亞洲的超輕原油官訂原油售價（OSP）每桶將調漲25美分。

在上月的交易中，杜拜油市結構的「逆價差」有所擴大，代表近期的石油需求持續攀升。

另外，北京當局不久前釋出1,500萬噸成品油出口配額，有望刺激中國大陸煉油廠擴大採購原油，以提高燃料產量。

然而，若OPEC+大規模減產，可能招致美國和其他石油消費大國的批評，畢竟這些國家都苦於應對能源價格推升的通膨，以及經濟成長趨緩。