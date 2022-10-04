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東協鍍金簽證 磁吸菁英富豪

編譯葉亭均／綜合報導

不少亞洲國家紛紛向全世界昭告：如果你口袋滿滿，或擁有高薪工作，我們的國門為你敞開。東南亞多國近來針對頂尖專業菁英或其他富裕人士，推出新的「鍍金」簽證計畫，希望吸引富豪、能創造新商機的人士與四海皆是辦公地的「數位遊牧民族」常駐。

新加坡明年1月起允許過去一年每月收入至少3萬星元（21,500美元）的外國人士與其配偶，取得五年頂級專才工作簽證，也開放給在科學、科技、藝術與體育領域有顯著成就者。移居當地的好處是能享有低稅賦、政治穩定、賺取匯率強勢的星元，還有50家米其林餐廳可選擇。

馬來西亞9月1日宣布優質簽證計畫，瞄準尋求在馬國讀書、工作或經營事業的富裕人士，參與者須在海外年營收至少48萬馬元（105,300美元）與100萬馬元存款，一年後可動用這些資產的半數用於就學、醫療或買房，簽證效期達20年。當地優勢在於擁有文化大熔爐、潔白海灘，還有狂野叢林可探險。

柬埔寨則推出「柬埔寨是我第二個家」，申請者須在特定資產類別投資至少10萬美元，希望吸引創業人士、研究人員、科學家等，簽證期效為十年。柬埔寨有吳哥窟文化與法國殖民色彩，生活成本低廉，也有充滿異國情調的叢林、海灘與遼闊平原。

泰國8月31日推出新簽證計畫，盼未來五年吸引100萬富裕或具專長的海外人士，有三類人可取得這項簽證，第一是投資泰國公債或房地產等資產至少50萬美元者，且擁有至少100萬美元與一年賺8萬美元以上者；第二，擁有同樣收入標準的年屆50歲以上富裕人士，且擁有理賠超過5萬美元的健康保險；第三，數位游牧人士與擁有特定技能的專業人士，須在其領域有五年工作經驗，年收入8萬美元以上。

印尼去年也推出五年簽證計畫，讓非國內賺取收入的遠距工作者免於在當地繳稅。

工作簽證 投資 泰國

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