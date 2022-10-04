七國硬挺 獲評抗衰退模範生

日本被通貨緊縮困擾多年後，如今榮登極少數因通膨升溫獲益的國家。（路透）

在當前時期，多數人只見各國面臨的百般挑戰，但其實仍有少數經濟體擊退壟罩全球的悲觀氛圍。美國洛克菲勒國際機構主席夏瑪（Ruchir Sharma）在倫敦金融時報（FT）撰文點名七個脫穎而出的國家。

與其他國家相比，這七國有些共通點，例如經濟成長前景相對強勁，通膨升幅溫和或股市報酬率亮眼。此外，多數上榜的經濟體都頗令人訝異，或多或少顛覆了外界對其偏見。

夏瑪點名的「最不令人意外的抗衰退模範生」是越南 。西方企業紛紛轉向「中國加一」布局策略，而設置額外產線的所在地通常是越南。越南大舉投資基礎設施，並對外敞開大門，今年經濟料將成長近7％，居全球之冠。

第二個贏家是印尼 ；由於自然資源豐富，印尼在大宗商品漲價潮中大發利市，龐大人口的內需市場也為經濟提供強大支撐。相較於其他開發中經濟體，印尼債務極低，且大多數貨幣兌美元急速貶值之際，印尼盾匯率異常穩定。預期印尼今年經濟成長5%、通膨率低於5%，堪稱經濟模範生。

夏瑪看好的第三個國家是印度，該國決策者已推動一些改革，足以吸引投資人，對數位服務和製造業的投資正在開花結果，而龐大的國內市場則使印度與全球經濟衰退隔絕。

另外兩個國家，是曾被稱為「歐豬」中的希臘和葡萄牙。這兩國已將財政赤字減少逾半上，且對俄羅斯天然氣供應中斷的曝險程度也低於歐洲大多數地區。

希臘經濟受到外資增加的提振，觀光業也在復甦。希臘銀行貸款違約率如今不到10%，遠低於歐債危機期間的50％。希臘今年經濟成長率料將突破4％。

葡萄牙大刀闊斧改革的退休金體制，並以「黃金簽證」吸引大批移民；葡萄牙股市在今年已開發國家中表現最佳，也許並非湊巧。

在中東，沙烏地阿拉伯國正推動經濟多元化，使國家收入不受限於原油。沙國祭出一系列改革，包括放寬對婦女、勞工、遊客及夜生活的限制，未來兩年經濟成長率預估逼近6％。

夏瑪的名單中，最令人驚訝的是日本 。日本被通縮困擾多年，如今成為極少數因通膨升溫而獲益的國家，日本當前通膨率僅略高於2％。日本勞力成本低於中國大陸，日圓狂貶也推升出口，邊境解封也有望吸引旅客回流。