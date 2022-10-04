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美歐日製造業PMI疲軟

編譯季晶晶／綜合報導
全球9月製造業活動大部分仍相當疲軟。圖為美國通用汽車工人組裝電動車。（路透）
全球9月製造業活動大部分仍相當疲軟。圖為美國通用汽車工人組裝電動車。（路透）

最新調查顯示，全球9月製造業活動大部分仍相當疲軟，需求遲滯加上成本壓力居高不下，貨幣政策也不斷收緊，導致經濟復甦前景更加黯淡。

史坦普全球（S&P Global）3日公布的數據顯示，美國9月製造業採購經理人指數（PMI）從前月的51.5升至52，為今年來次低，且ISM製造業指數，從8月的52.8降至50.9，為2020年5月以來最低，代表美國製造業同樣逐漸疲軟。

升息預期降低，美股3日早盤因而走高，道瓊漲逾600點。

上個月亞洲製造業表現分歧，台灣和日本表現欠佳，但東南亞展現出些許韌性，儘管中國的成長放緩，以及未能解決的供應鏈挑戰阻礙了訂單前景。東南亞大部分地區的製造業PMI顯現改善跡象，印尼回升到53.7，追平今年最佳紀錄1月， 泰國和菲律賓也攀升，但馬來西尼由8月的50.3下滑到9月的49.1。

北亞地區的台灣和日本，9月數據均低於前一個月，台灣PMI摔到42.2，是2020年5月來最低；日本PMI終值從初估下修到50.8，為去年1月以來最低。日圓走貶對強化出口需求幾無助益，反而急劇推升進口通膨。

中國官方公布的製造業PMI數據上月攀升到50.1，高於8月的49.4，勉強回升到擴張區。

歐元區9月製造業活動再次下滑，受能源成本上升拖累，日益嚴重的生活成本危機使消費者把荷包看得更緊，企業的生產也受到抑制。歐元區9月製造業PMI終值從8月的49.6降至48.4，是七個月以來最低。略低於48.5的初值。

日本 東南亞 指數

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