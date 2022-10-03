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瑞信面臨財務危機？CDS狂飆、高管急Call大客戶安撫

編譯葉亭均／綜合外電
瑞士信貸（Credit Suisse）急忙安撫客戶與投資人，該銀行的財務狀況無虞。（路透）
瑞士信貸（Credit Suisse）急忙安撫客戶與投資人，該銀行的財務狀況無虞。（路透）

瑞士信貸（Credit Suisse）高階主管在周末期間向大客戶、交易方和投資人再三保證該銀行的流動性和資金狀況無虞，以因應市場對瑞信財務穩健度的擔憂。

金融時報報導，在瑞信的信用違約交換（CDS）利差上周五竄高後，該銀行的高層主管就忙著打電話。CDS是一種供投資人規避信用風險的衍生性商品合約，CDS利差竄高，凸顯投資人對瑞信的財務狀況憂心忡忡。

瑞信一位主管表示：「團隊在周末與我們的大客戶和交易方積極交涉。我們還接到來自頂級投資者的電話，帶來支援的訊息。」他否認近期有關瑞銀已正式與投資人洽談可能增資事宜的報導，表示在瑞信股價跌至新低、而且信評遭降級導致借貸成本上揚之際，該銀行試圖避免增資這類行動。

另一方面，在網路論壇Reddit上，網友們也對瑞信CDS事件議論紛紛，點出瑞銀股價已從去年2月的14.9瑞郎，近期跌至3.9瑞郎，甚至臆測瑞信可能是下一家破產的金融機構，擔憂2008年的銀行系統性風險重演。

隨著瑞信股價上月暴跌25%並跌破4瑞郎、市場對瑞信債券違約的保險成本上周飆高15%至2009年來最高，8月甫上任的瑞信執行長柯納（Ulrich Koerner）在上周五向全公司發出備忘錄，試圖安撫員工對瑞信資金狀況和流動性的疑慮。他說，在10月27日宣布新的策略計劃前，他將定期向員工發送最新消息。

儘管瑞信依然獲利，全球私人銀行的招牌依然穩健，但潛在投資人與買方擔心瑞信的投資銀行部門隱藏了高昂的負債。

獲瑞信聯繫的一家企業主管表示，他個人認為瑞信是「歐洲最糟的大銀行」，但並非陷入立即的危險，「我不認為這是場危機。該銀行股價下跌是反映其困境與欠缺明顯的解決辦法」。

彭博先前報導，瑞信正研擬策略計畫，可能會大力整頓其投資銀行，包括在數年內裁員數千人。

德意志銀行分析師上月估計，就算瑞銀進行整頓，資金缺口仍達40億瑞郎（40億美元）。KBW的分析師也估計，即使在出售一些資產以資助任何整頓、成長方案和任何未知情況後，該銀行可能需要籌集40億瑞郎的資本。

KBW的分析師將瑞信當前的情況與德意志銀行在六年前面臨的信心危機相比擬，當時德銀的經營策略、關於與美國就金融海嘯前銷售MBS證券不當行為進行和解的成本引發市場憂心，也引發德銀的CDS交換合約大漲。

投資 股價 分析師

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BBC：英國降稅計畫將大轉彎 英鎊急漲

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