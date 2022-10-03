25年來最慘 韓連6月貿易逆差

南韓9月連續第六個月出現貿易逆差，為亞洲金融危機以來最長入超紀錄。（歐新社資料照片）

南韓 9月寫下連續第六個月的貿易逆差，為1997年亞洲金融危機以來最長的入超紀錄，主要是因能源和商品價格飆漲，使該國的進口額持續超越出口額。專家預估，南韓的貿易逆差可能進一步擴大。

韓國產業通商資源部1日公布，9月貿易逆差為37.7億美元，連續第六個月入超。南韓上月進口額比去年同期勁增18.6%至612.3億美元，出口額僅小幅增加2.8%至574.6億美元，表現是兩年來最疲弱。2021年5月時出口額一度暴增45.5%。

南韓的能源多仰賴進口，上個月能源進口額比去年同期激增81.2%至179.6億美元。南韓的原油價格以杜拜原油為基準，上月杜拜原油的均價升至每桶90.95美元，遠高於一年前的72.63美元。

以出口為導向的各大經濟體，今年持續出現貿易逆差，原因是俄烏戰爭導致能源和商品價格上漲，進而加劇通膨壓力。南韓8月的貿易逆差創新高，韓元疲軟也為製造商增添麻煩。韓元匯價已跌破1,400重要關卡，至13年谷底，今年來貶值近17%，在亞洲主要貨幣中只比日圓好一些。

另外，美、韓兩國財長1日在電話會議後同意，如有必要，兩國將實施「流動性措施」，以維持金融市場穩定。

南韓出口自6月後增幅已降至個位數，因各國央行 積極緊縮貨幣政策，導致全球景氣降溫。南韓的進出口數據是全球貿易景氣的風向球。培育證券分析師金有美（音譯）說，在外部需求惡化和基期效應的影響下，南韓出口將進一步受衝擊，而相對強勁的進口增幅，將擴大貿易逆差。

南韓晶片 製造業者8月為四年多來首度減產，反映需求萎縮。南韓重要的外銷產品半導體，上月出口額年減5.7%至114.9億美元，凸顯晶片需求和價格雙雙下滑的影響。

南韓上月對中國和歐盟的出口分別縮減6.5%和0.7%，對美國和東協國家的出口則分別增加16%和7.6%。