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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

全球五利空 重現2007焦慮

編譯林聰毅／綜合報導
美股Q3獲利成長預估。(資料來源:彭博資訊)
美股Q3獲利成長預估。(資料來源:彭博資訊)

在高通膨、各國央行積極升息、強勢美元、歐洲能源危機、英國經濟政策不確定性等等多重利空的衝擊下，投資人對世界經濟的焦慮彷若回到2007年，如今投資人將全球股市的第4季表現，寄望於企業獲利的韌性。

投資人焦慮感也反映在上季的股市表現，MSCI AC世界指數下挫7%，為2008年金融海嘯以來首度連三季下跌。分析師也已大幅下調對企業獲利的預期，隨著福特汽車等美歐企業陸續發布獲利預警，對國際市場高度曝險的美國企業正面臨美元強升的風險，22V研究公司預估，美元強生將使仰賴國際市場的美國大企業全年營收蒸發6億美元。

不過，急於忘記第3季低迷行情的投資人，仍寄望於第4季企業財報季能帶來一些甘霖，以帶動現處於多年谷底的股市反彈。 Horizon投資公司的資深投資組合經理人薩巴說，由於目前市場對企業獲利的預期已降溫，加上股價下跌後讓價位趨於合理，第4季可能給投資人一個彌補部分損失的機會。

但問題在於，兩周後開跑的財報季業績，是否足以安撫投資人信心。高盛和貝萊德策略師都警告，分析師的獲利預估依然太高，明年的獲利預估將遭大幅下修。彭博分析師預測標普500指數，第3季獲利將成長2.9%，主要靠能源類股拉抬。

美股投資人在經歷慘澹的9月後，也期望10月能上演「熊市殺手」行情，因為美股在10月的報酬率強勁，特別是在期中選舉年。分析師指出，二戰後的12次美股熊市都是在10月結束。

投資 分析師 美股

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