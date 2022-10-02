我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

軟銀孫正義抵南韓 料與三星李在鎔商談投資安謀事宜

編譯易起宇／綜合外電
軟銀執行長孫正義1日飛抵南韓，料與三星電子副董事長李在鎔會面商談安謀併購案。（路透）
軟銀執行長孫正義1日飛抵南韓，料與三星電子副董事長李在鎔會面商談安謀併購案。（路透）

日本軟體銀行集團（Softbank）執行長孫正義1日飛抵南韓，表示此行是為「公事」而來。業界人士預測，他將與南韓三星電子實質領導人李在鎔會面，商談讓三星投資英國晶片設計商安謀（Arm）、或三星與安謀結盟事宜。

韓國經濟新聞報導，李在鎔9月21日說，他認為孫正義可能會在10月訪韓期間做出這類提議；孫正義9月29日也說，計劃與李在鎔會面討論，三星與安謀間的「策略結盟」。

孫正義此行也預料將與SK集團董事長崔泰源會面，因為該集團旗下的SK海力士也正考慮收購安謀。SK海力士執行長朴正浩3月說，他認為安謀不會由單一公司收購，正與多家晶片廠商討論組成聯盟提出併購。

軟銀2016年以320億美元價碼收購安謀，之後原本想把安謀出售給輝達（Nvidia），卻引起業界強烈反對，最後因監管機構的阻撓而破局。

雖然外界正聚焦在三星是否會參與收購安謀，但南韓業界人士指出，出於和輝達交易破局的相同原因，預料三星不太可能獨自收購安謀。

報導說，較有可能的情況，是三星與其他企業共組聯盟收購安謀。雖然遭遇反彈程度預料會比獨自併購輕微，但安謀的收購案能否過關，仍取決於有利害關係的國家監管機構是否點頭。專家指出，為爭取北京同意，這個集團必須包括中國大陸晶片商，但這又會引發華府的疑慮。

第三種可能情況則是三星收購安謀的部分股權。三星曾在2012年收購荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）的3%股權，目前也仍保有1.5%股權。

市場盛傳的安謀企業價值高達約700億美元，這意味著即便孫正義只出售3%的安謀股權，價格就超過20億美元。

不過，同樣提供智慧財產權的RISC-V架構聯盟正在崛起，將降低安謀的吸引力。

綜合這些要素，一些業界觀察家預期孫正義和李在鎔的會談不會有重大成果。一名三星員工說：「雖然軟銀的財務狀況正在惡化，但三星不急著收購安謀。」

三星 晶片 南韓

上一則

彭博：OPEC+本周會議考慮日產量減少100萬桶以上

延伸閱讀

北韓一旦用核武 南韓總統：將堅決採取壓倒性應對措施

北韓一旦用核武 南韓總統：將堅決採取壓倒性應對措施
韓媒：三星調降下半年晶片銷售展望32%

韓媒：三星調降下半年晶片銷售展望32%
節省開支 軟銀願景基金傳裁員約30%

節省開支 軟銀願景基金傳裁員約30%
晶片需求減弱 南韓大廠三星、海力士Q3獲利前景黯淡

晶片需求減弱 南韓大廠三星、海力士Q3獲利前景黯淡

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀