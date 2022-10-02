軟銀孫正義抵南韓 料與三星李在鎔商談投資安謀事宜

軟銀執行長孫正義1日飛抵南韓，料與三星電子副董事長李在鎔會面商談安謀併購案。（路透）

日本軟體銀行集團（Softbank）執行長孫正義1日飛抵南韓 ，表示此行是為「公事」而來。業界人士預測，他將與南韓三星 電子實質領導人李在鎔會面，商談讓三星投資英國晶片 設計商安謀（Arm）、或三星與安謀結盟事宜。

韓國經濟新聞報導，李在鎔9月21日說，他認為孫正義可能會在10月訪韓期間做出這類提議；孫正義9月29日也說，計劃與李在鎔會面討論，三星與安謀間的「策略結盟」。

孫正義此行也預料將與SK集團董事長崔泰源會面，因為該集團旗下的SK海力士也正考慮收購安謀。SK海力士執行長朴正浩3月說，他認為安謀不會由單一公司收購，正與多家晶片廠商討論組成聯盟提出併購。

軟銀2016年以320億美元價碼收購安謀，之後原本想把安謀出售給輝達（Nvidia），卻引起業界強烈反對，最後因監管機構的阻撓而破局。

雖然外界正聚焦在三星是否會參與收購安謀，但南韓業界人士指出，出於和輝達交易破局的相同原因，預料三星不太可能獨自收購安謀。

報導說，較有可能的情況，是三星與其他企業共組聯盟收購安謀。雖然遭遇反彈程度預料會比獨自併購輕微，但安謀的收購案能否過關，仍取決於有利害關係的國家監管機構是否點頭。專家指出，為爭取北京同意，這個集團必須包括中國大陸晶片商，但這又會引發華府的疑慮。

第三種可能情況則是三星收購安謀的部分股權。三星曾在2012年收購荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）的3%股權，目前也仍保有1.5%股權。

市場盛傳的安謀企業價值高達約700億美元，這意味著即便孫正義只出售3%的安謀股權，價格就超過20億美元。

不過，同樣提供智慧財產權的RISC-V架構聯盟正在崛起，將降低安謀的吸引力。

綜合這些要素，一些業界觀察家預期孫正義和李在鎔的會談不會有重大成果。一名三星員工說：「雖然軟銀的財務狀況正在惡化，但三星不急著收購安謀。」