日本10月6699項商品漲價 創2022年單月新高

日本消費市場萬物齊漲，今年10月包括啤酒等飲料及加工食品等食品，共有高達6699項商品調漲售價，創今年單月新高。圖為日本街頭示意圖。（路透）

日本 消費市場萬物齊漲，今年10月包括啤酒等飲料及加工食品等食品，共有高達6699項商品調漲售價，創今年單月新高。根據試算，一家兩口以上家戶每月平均將增加5730日圓開銷。

日本放送協會（NHK）報導，日本生活所需的食品等商品價格從10月起進一步調漲。民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）表示，總計共有6699項商品漲價，創今年單月新高。

調查顯示，受到原物料價格高漲及日圓貶值等影響，10月包括食品及飲料等共有6699項商品漲價，是9月漲價商品數約2.8倍之多。

從品項別來看，「酒類及飲料」總計2991項最多；包括罐頭、火腿、香腸等「加工食品」有1819項；「調味料」也有1800項。

由於這波漲價包括日本人日常飲用的啤酒，不少消費者趕在調漲前的9月底，到超市或量販店以箱為單位搶購啤酒囤貨。

根據調查，日本今年總計有2萬665項商品已漲價或將漲價，平均漲幅達14%，對民眾生活帶來更為沉重負擔。

根據試算，這波漲價對兩人以上家戶來說，每個月平均將增加5730日圓（約39.5美元）開銷，也就是一年將增加6萬8760日圓支出。

帝國資料調查公司表示，雖說今年萬物齊漲的情況，到10月可說已達高峰，但隨著電費及天然氣 費用調漲等影響，也不能排除2023年會再出現間歇性漲價潮，目前來看前景依舊難料。