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能源業課暴利稅 歐盟達協議

編譯林奇賢／綜合報導

歐盟9月30日達成協議，將設立減少用電量的目標，並同意對能源公司課徵暴利稅，繼而再將這筆錢幫助企業及消費者，可謂歐盟迄今最激進的能源干預方案。

彭博資訊報導，歐盟27個成員國的能源部長批准執委會14日的提案內容，希望能遏制能源價格飆漲。歐洲天然氣價格走勢震盪，加劇通膨竄升，可能進而引發經濟衰退。各國能源部長在不到一個月的時間內第二次召開緊急會議，情勢危急可見一斑。

各國提議的措施，包含在供暖季節的用電尖峰時段需減少5%用電量，尖峰時段由各國自行訂定，至少須占今年12月至明年3月所有時段的10%。

該方案也鼓勵各國自行設定目標，將每月總用電量減少10%。

各國能源部長也支持對石油、天然氣、煤炭、煉油產業的超額獲利，暫時課徵33％的暴利稅，若這些公司在會計年度2022年、2023年的稅前獲利，比2018年起的四年平均值高逾20%，便符合課稅條件。

此外，核能、褐煤、原油、泥炭發電業者的營收上限，將設在每千度（MWh）180歐元，相當於目前市場價格的一半不到。這項規定也適用於以風力、太陽能、地熱、水力（無水庫）、生質能發電的業者。

如今各成員國代表開始討論歐盟的下一步，許多成員國希望也對天然氣價格設立廣泛的上限。

布魯塞爾當局希望透過推出歐盟整體適用的措施，讓各國因應能源危機的方式差異不要太大。

歐盟 能源部 天然氣

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