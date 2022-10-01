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英第2季GDP上修 成長0.2%

編譯陳律安／綜合報導
英國第二季GDP仍然不如疫情前的規模，表現遠落後於其他G7國家。（歐新社）
英國第二季GDP仍然不如疫情前的規模，表現遠落後於其他G7國家。（歐新社）

英國第2季國內生產毛額（GDP）季比表現獲上修，且從負成長轉為正成長，只不過總產值仍比2019年第4季小0.2%，為七大工業國集團（G7）中唯一一個經濟規模至今仍低於新冠疫情爆發前的國家。

英國國家統計局（ONS）9月30日公布，英國第2季GDP季比成長0.2%，高於初估值的萎縮0.1%，避開了技術性衰退，但若與疫情爆發前相比，經濟規模則從原估的增長0.6%下修至萎縮0.2%。相較下，歐元區第2季的經濟規模已比2019年的水準高1.8%，美國更早在去年初就恢復到疫前水準。

英國經濟規模仍不如疫情爆發前，為特拉斯政府更添壓力。英國政府23日宣布大規模減稅計畫後，引發英鎊重貶和金融市場嚴重動盪，促使英國央行28日罕見出手救市，宣布在未來兩周投入多達650億英鎊（730億美元）以穩定市場。

在英國央行推出緊急購債計畫以穩定市場後，英鎊匯率持續劇烈震盪，目前雖已大致回升到減稅計畫公布前的水準，但分析師認為，英國央行行動提振英鎊的效應將為期短暫。

BMO資本市場公司全球外匯策略主管安德森說，英國央行正在展示創意和因應瘋狂市場的意願，但英國央行帶來的英鎊升勢難以持續，因為投資人在央行臨時干預市場時，肯定會測試央行繼續這樣做的意願。他說，他將在1.10美元時賣出英鎊，英鎊有可能回落到1.05美元。

G7今年第二季GDP與疫情前比較。(資料來源:倫敦金融時報)
G7今年第二季GDP與疫情前比較。(資料來源:倫敦金融時報)

英國 央行 疫情

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