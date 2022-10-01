全球股債油金 Q3全下挫

美股 在9月、也是第3季最後一天開低震盪，季線可能連續第三季收黑，為2009年來首見，全球股市也出現一樣的狀況。國際油價季線則朝向兩年多來首見下跌，金價也將出現2021年初來最大單季跌幅。

美股原先享有一波強勁反彈的夏季行情，不料隨著第3季展開，主要股價指數 出現2020年來最深的單日跌幅。股市一蹶不振，主因是市場覺悟到Fed升息打通膨的決心堅定不移。10年期美債殖利率於是升破4%，十餘年來首見。

美元對其他貨幣升值之猛，更是數十年來僅見；DXY美元指數第3季升逾7%。MSCI世界指數第3季大跌逾5%，季線連三黑，為2008年來首見。

債券 市場同感壓力，追蹤投資級債券的iShares核心美國綜合債券ETF第3季來跌約5%，年初至今跌幅達15%，照這種跌法，今年可能是2004年來最慘的一年。

美股標普500指數跌破6月低點，眼看季線可能跌3.8%，使今年來跌幅達到24%，近年來唯有2008金融海嘯那年的跌幅更大。道瓊指數也跌落熊市，從前波高峰回跌逾20%。

歐、亞股9月30日也挫跌，預料9月表現將是2020年新冠疫情爆發以來最差。東京日經225指數跌1.8%，首爾Kospi指數跌0.7%，上證綜合指數跌0.6%。

日本以外的MSCI亞太指數9月累計重挫約12.5%，是2020年3月新冠疫情爆發以來的最大單月跌幅。

大宗商品上季也跌得鼻青臉腫。油價正朝逾兩年來首次下跌邁進，西德州中級原油期貨第3季大跌約17%，黃金現貨9月30日盤中小漲0.5%至每英兩1,667.99美元，但第3季卻大跌逾7%，將創下自2021年初來最大單季跌幅。