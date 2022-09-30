節省開支 軟銀願景基金傳裁員約30%

消息人士透露，軟銀旗下的願景基金已開始裁減約三成人力。（路透）

彭博資訊、路透及英國 金融時報（FT）都引述消息人士報導，軟銀旗下的旗艦投資 基金「願景基金」（Vision Fund）已開始裁減約三成人力，顯示軟銀集團持續推動大幅縮減成本。

知情人士說，軟銀29日已告知願景基金員工，裁員 措施將影響約150人，約占500名員工的30%。路透指出，裁員不只影響投資團隊，還有財務與法務部門，並包含軟銀集團國際公司的員工。

FT指出，儘管外界都在討論軟銀可能裁員，但這個裁員人數卻是預期規模的二倍。彭博資訊也引述消息人士報導，裁員將影響在美國的合夥人Tom Cheung、以及專精氣候科技的Raman Nanda。

軟銀的代表拒絕發表評論，該公司股價30日在東京盤中挫跌2.8%。科技股暴跌與日圓重貶，導致軟銀集團上季淨損創新高，執行長孫正義已坦承選擇投資時應該更加精挑細選，並表示軟銀將全公司「大幅」縮減成本。

軟銀也尋求讓旗下的英國設計業者安謀（Arm）掛牌上市，取得更多現金。南韓媒體報導，孫正義將在10月造訪首爾，屆時他將與三星電子討論和安謀的結盟事宜。

FT也引述知情人士說，孫正義過去三年已在好幾個場合，討論讓軟銀下市的選項，但總遭拒絕，部分原因是瑞穗銀行等軟銀最大放款人的施壓。