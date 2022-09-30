我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

印度塔塔 推1萬元平價電動車

編譯易起宇／綜合報導
印度汽車大廠塔塔汽車推出該國最平價電動車，要價僅約1萬元。（路透）
印度汽車大廠塔塔汽車推出該國最平價電動車，要價僅約1萬元。（路透）

印度汽車大廠塔塔汽車（Tata Motors）推出該國最平價電動車，要價僅約1萬美元，盼在國內對手馬亨達汽車（Mahindra & Mahindra）明年1月推出首輛電動車前，吸引更多買家。

路透報導，塔塔汽車在當地時間28日推出旗下暢銷掀背車Tiago的電動版，定價84.9萬盧比（1萬370美元）起，是塔塔推出的第三款電動車，比原本印度最平價電動車－也是塔塔自家另一家電動版小轎車Tigo（約1萬4940美元）更便宜。

不過這款車並非目前地表上最便宜電動車，日經報導指出，中國有些電動車款的起售價僅人民幣3萬2800元，約4525美元。

塔塔汽車表示，目前的定價僅限於前1萬名買家，這前1萬輛車將從10月起開始預購，現有的塔塔電動車車主將享有前2,000輛的優先購買權。

電動版Tiago每次充電的續航力為250公里，另一種搭載較大容量電池版本的續航力則為315公里。

塔塔並非第一次推出平價車，早在2008年塔塔推出地表上最便宜汽車Nano，當時起售價約1,500美元。

不過這款車後來因為製造和安全問題層出不窮，銷量不斷下滑，根據彭博報導，2018年6月時，產量只剩一輛，後來塔塔告訴彭博，Nano到2019年後就不再生產，自此走入歷史。

印度的汽車市場和其約12億人口數相比相對渺小，汽車年銷量約為300萬輛，而電動車又僅占整體汽車銷售的1%，但莫迪政府希望在2030年前將此占比提升至30%。

塔塔是目前印度唯一生產電動車的車廠，並擁有該國電動車市場87%市占率，主因是受益於政府補貼和對進口車的高關稅。

電動車 汽車 印度

上一則

財經簡訊

下一則

中國城鄉收入差距縮小 農民年均增6.6%

延伸閱讀

印度任命新國防參謀長 「中國專家」邱漢出線

印度任命新國防參謀長 「中國專家」邱漢出線
1萬美元就能買到一輛電動車 塔塔推印度最便宜EV

1萬美元就能買到一輛電動車 塔塔推印度最便宜EV
父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈
衝刺電動車 鴻海增資5.5億美元擴大墨國、印尼產能

衝刺電動車 鴻海增資5.5億美元擴大墨國、印尼產能

熱門新聞

聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有