保時捷德國上市 蜜月行情燙

保時捷29日掛牌，首日股價上漲。（歐新社）

跑車知名品牌保時捷29日在德國法蘭克福證交所掛牌交易，盤中股價勁升近5.2%；近期的國際金融市場極度動盪不安，保時捷掛牌首日能有如此表現，顯示投資 人對這家公司仍然很有信心，對其股票 的需求相當熱絡。

保時捷母公司福斯集團將保時捷發行價定在每股82.5歐元（80.18美元），開盤後保時捷股價一度漲至86.78歐元，漲幅達5.2%，漲勢隨後收斂。德國股市大盤DAX指數跌約1%。

保時捷在首次公開發行股票（IPO）中籌資94億歐元（91億美元），估值達750億美元，為歐洲逾十年來最大新股上市案，保時捷也一舉躍居全球市值前五大車廠之一，市值雖比母公司福斯低，但超越德國同業賓士。全球市值最高的車廠為特斯拉，市值超過8,860億美元，其次是日本的豐田汽車。福斯集團將取得所有募集的資金，而福斯的市值為約810億歐元。

對今年的IPO市場而言，保時捷這樁上市案無異是注入一劑強心針。今年企業掛牌受到通膨和利率上升，以及全球衰退隱憂等利空衝擊而積弱不振。彭博資訊報導，保時捷新股認購相當熱烈，據了解近半數投資人都未能如願認購到股票。

福斯推動保時捷掛牌，正值車輛需求前景可能受到全球衰退風險的影響。福斯將利用IPO所募集的資金，推動產品朝電動車 轉型，並研發自駕技術等新科技，及創立電動車電池的新事業。

福斯財務長安特利茨29日表示：「我們現在有財力支應朝電動車轉型和數位化等必要措施。」這樁IPO案部分是為了給予保時捷家族更多對保時捷的控制權，包括提供家族成員表決權，可在重大戰略決策上否決福斯提案，也讓保時捷在發展電動車上有更大的自主權。

銀行家和投資人表示，市場對保時捷的投資意願，凸顯該品牌向來強勁的獲利表現。