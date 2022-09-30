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LME喊禁俄金屬 鋁價大漲

編譯洪啟原／綜合報導

在倫敦金屬交易所（LME）交易的鋁價29日勁揚8.5%，漲抵每噸2,305美元，創下歷來最大盤中漲幅，因LME據傳正準備討論禁止俄國供應的鋁、鎳和銅等金屬進入旗下倉庫，確保其倉庫不會被用來儲存難以脫手的金屬庫存。綜合路透和彭博資訊的報導，消息人士透露，LME計劃發出討論文件，內容包含是否應禁止俄國新開採的金屬，運送至旗下倉庫中心，及在何種情況下應禁止。但已經存放在LME倉庫裡的金屬則不會受影響。

消息來源告訴路透，如果禁止目前已在LME倉庫中由俄鋁生產的金屬，那就「太瘋狂了」。

另一名消息人士則說，未遭制裁的俄羅斯公司所生產的金屬，LME不得禁止。

除了鋁價飆漲，在LME交易的鎳一度大漲6%至23,115美元，鋅也漲了4%。

路透報導，俄羅斯今年2月下旬出兵烏克蘭後，歐美國家便對與普亭相關的俄羅斯銀行和富裕人士祭出制裁，但目前仍未限制購買俄羅斯金屬。

LME不論對俄國金屬供應採取任何封鎖行動，都將對全球金屬市場產生漣漪效應，畢竟俄羅斯是鋁、鎳及銅的生產大國。市場擔心，制裁行動可能擾亂俄國鎳出口，類似事件曾導致LME在今年3月面臨大規模軋空。

LME在29日表示，其首要任務是維持市場秩序，這攸關所有市場參與者的權益，該機構將持續密切注意情況發展。

根據美國地質調查局（USGS）的資料，俄羅斯去年共計生產92萬噸精煉銅，約占全球的3.5%。俄羅斯的鎳主要由Nornickel生產，占全球去年總產量的7%左右。

路透報導，今年全球鋁的供應量預估可達7,000萬噸，中國以外全球最大鋁生產商Rusal，預估將占6%左右。

俄羅斯 俄國 普亭

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