三星秀全球首款17吋捲軸式螢幕

三星顯示器展示的17吋「捲軸式」電腦螢幕。(視頻截圖)

三星 顯示器（SDI）最近在英特爾科技年會活動上展示一款17吋「捲軸式」電腦螢幕，這片螢幕的特色是能橫向拉伸，希望能為不振的個人電腦市場注入一股新活力。

日經新聞報導，SDI執行長崔周善在現場展示一片全新的螢幕，能以水平拉動13吋的螢幕，完全拉開後變成17吋。

崔周善形容這項科技是「PC的未來趨勢」，暗示該公司正在押寶PC和平板電腦市場採用「捲軸式」螢幕，而非該公司目前用於三星智慧手機 的「折疊式」螢幕。不過，崔周善和產業專家均表示，要確保這項新科技受到消費者的歡迎，就需要設計出能充分利用這項新功能的裝置和應用程式。

崔周善在這場英特爾於加州 聖荷西舉行的活動上說：「對三星顯示器來說，至關重要的是，生態系統的開發人員在軟硬體間的協作，方能實現這種創新外型的PC，為用戶打造最佳的使用場景。這款裝置將滿足觀眾對較大螢幕的需求，同時也提供便攜性。」

SDI表示，計畫將旗下用於PC和平板電腦的捲軸螢幕品牌，取名為Slidable Flex。

英特爾執行長基辛格說，他在最近一次造訪南韓中看到了這片螢幕的原型機，並預計這會大幅改變PC產業。基辛格曾在5月在首爾拜會三星電子副會長李在鎔，兩人也討論了研發下一代半導體的合作。