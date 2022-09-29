韓電動車全球銷量 8年擬增12倍

南韓計畫在未來八年期間，把南韓製電動車的全球銷售提高逾12倍。（路透）

韓國時報報導，南韓 貿易、工業和能源部計畫在未來八年期間，把南韓製電動車 的全球銷售提高逾12倍，目標是在2030年使南韓電動車全球市占率從5%提高到12%。

報導指出，這項計畫是南韓長期成長策略的一環，希望藉由政府協助打造、強化基礎建設，建立起可長可久的工業生態系、增強供應鏈能力、培育自駕車和機動性市場業者，以鞏固國產車製造商在全球車市的地位。

貿易、工業和能源部發表的汽車 政策指導方針顯示，南韓將投資約95兆韓元（650億美元）支持汽車工業，具體措施包括稅務優惠，並且培育出逾3萬名產業專家。

按該部願景，關鍵的車用軟體，包括作業系統（OS）和線上韌體更新（OTA），都將在2026年之前由本土製造商提供，這將是強化電動車競爭優勢的要素。要達此目標，有賴南韓高科技半導體製造商密切合作。

大韓商工會議所（KCCI）28日說：「公私部門攜手合作，有助引導本地汽車製造商度過一連串全球不確定性。政府將與產業保持密切溝通，並微調細節，以利提供最佳支援，協助他們在全球舞台取得競爭優勢。」

上述聲明是一場產業會議的開場白，與會者包括汽車大廠、資訊科技公司、產業協會和研究機構的代表。

貿易、工業和能源部計畫在2030年之前，使南韓製的電動車數量從去年的25.4萬輛，大幅提高到330萬輛；同時期，南韓16項關鍵電動車零件，包括處理器、感測器和電力晶片，市占率預計從3.3%提高到6.6%；屆時，關鍵的進口電動車零件，包括大型馬達和高速軸承，國內自製率將從現在的70%提高到90%以上。