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億元入股哈雷 光陽來美掛牌

記者邱馨儀／台北報導

台灣機車大廠光陽工業投資1億美元入股哈雷機車（Harley-Davidson）旗下電動機車品牌LiveWire，27日在美國紐約證交所上市，光陽成為繼Gogoro之後，第二個登上美國資本市場的台灣機車廠。

光陽集團指出，光陽與哈雷共同推動哈雷旗下純電動車品牌LiveWire的上市，是業界壯舉。LiveWire在紐交所掛牌代號為LVWR，27日早盤一度漲23.8%至11.625美元，隨後漲幅收斂。

光陽表示，光陽與哈雷的結盟，是機車界前所未見的品牌結盟，在當今汽機產業面臨重大轉折的關鍵時刻，除了為二輪車電動化的發展，開創了全新的市場格局。

台灣光陽集團是去年底宣布投資美國哈雷大衛森Harley-Davidson,Inc.旗下電動車子公司 LiveWire，投資金額達1億美元。LiveWire通過與公開交易之特殊目的收購公司AEA-Bridges Impact Corp.合併，於紐約證交所掛牌上市。光陽集團透過此次交易，持有LiveWire約4%的股權。

LiveWire透過與光陽策略結盟，能受益於光陽的技術專業、製造能量、經銷網路、供應鏈基礎建設和全球物流能力，進一步使LiveWire成為一家純電動重機的產業領導企業。

投資 電動車 供應鏈

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