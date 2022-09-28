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莫迪政府擬要求手機支援印度導航

財經新聞組／綜合報導

印度擬要求科技大廠數月之內製造出與印度本土開發導航系統相容的智慧手機，由於須變更硬體，三星、小米、蘋果都擔心會增加成本並且打亂生產計畫。

路透報導，莫迪政府希望擴大相關應用，要求智慧手機大廠修改硬體，明年起銷售的新手機除了全球衛星定位系統（GPS）之外，也要支援本土開發的區域衛星導航系統「印度星座導航系統」（NavIC）。

報導指出，多家手機和晶片製造大廠的代表，近兩個月多次與印度科技部和太空機構舉行閉門會議，蘋果、小米、三星在會中都表達憂心，表示讓手機與NavIC相容意味提高研發和生產成本，相關變更也須取得更多測試許可，且會打亂業者的營運和手機發表計畫。

根據路透取得的會議紀錄，聯發科在9月2日舉行的會議中表示，只要「提高一些成本」並且增加額外硬體，其所有5G手機晶片組都可以與NavIC相容；該公司並預期兩年內約80%手機都將是5G手機。聯發科拒絕回應路透。

高通則在聲明中表示，已和印度太空研究組織就支援NavIC晶片組合作多年，將繼續進行相關合作。

印度資深政府官員指出，手機業者尋求到2025年才實施相關變更，當局則預料於未來幾天內作出決定。

印度這幾年積極擴大應用本土開發的區域衛星導航系統NavIC，希望降低對包括美國的GPS等外國系統的依賴，強調NavIC在國內導航上更精確，相關應用更可惠及經濟發展。

中國、歐盟、日本和俄羅斯等國，也都有自己的全球或區域導航系統抗衡GPS。

研調機構Counterpoint統計，印度智慧手機巿場全球第二大，而小米和三星合計巿占率達38%，更高價的蘋果手機在當地巿占率約為3%。

手機 印度 小米

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