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印度煤王押寶新能源

編譯林奇賢／綜合報導
印度煤王阿達尼。(路透)
印度煤王阿達尼。(路透)

全球第二富豪、有「印度煤王」之稱的阿達尼（Gautam Adani）宣布，旗下同名集團將在未來十年投資逾1,000億美元，其中多數資金將投入能源轉型的事業，讓已在進行的積極擴張計畫加快腳步。

他還指出中國將日益遭孤立，因國族主義氛圍升高、加上供應鏈轉移、科技限制。

阿達尼26日在新加坡舉行的富比世全球執行長論壇中說：「我們的集團將在未來十年投資1000多億美元，其中70%將投入能源轉型領域。我們已是全球最大太陽能業者，我們有意做得遠比現在還多。」據富比世排行榜，阿達尼的個人財富達1430億美元，在全球僅次於馬斯克。

彭博資訊報導，這位今年稍早才晉身亞洲首富的富豪，也正尋求提高在國際間的知名度。今年儘管全球金融市場劇烈震盪，他的個人財富仍暴增逾580億美元。

他說，在既有20百萬瓩（GW）的再生能源組合之外，將再增加45百萬瓩的混合再生能源發電設施，占地逾10萬公頃，是新加坡面積的1.4倍，而且阿達尼集團也將在印度興建三座超級工廠，「我們正在興建一條10百萬瓩的矽基光伏價值鏈，透過向後整合將事業版圖從太陽能板擴及矽原料、一座10百萬瓩的整合風電機製造設施、一座5百萬瓩的氫氣電解器工廠。」

他另指出，新事業將製造300萬公噸的氫氣，而集團的目標是成為較便宜綠氫的生產商，「對印度來說，這絕對會扭轉乾坤，開啟前所未有的可能性，印度有朝一日將成為能源淨出口國」。

目前印度是全球第三大原油進口和消費國。彭博另指出，印度也是全球第三大溫室氣體排放國，電力部長辛格說，除非儲能成本大幅下降，否則印度將增加近56百萬瓩的燃煤容量。

阿達尼小檔案。(資料來源:綜合外電)
阿達尼小檔案。(資料來源:綜合外電)

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