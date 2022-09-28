世銀下修東亞今年經濟成長

受到全球需求放緩、債務上升和通膨挑戰等不利因素的影響，世界銀行27日下修對東亞和太平洋地區的經濟成長預測，中國成長率更預估將低於其他主要亞洲國家，位居後段班為1990年來首見。東南亞 主要國家成長預估則普遍獲上修，展現韌性，越南 成長率預料將居亞洲之冠。

世銀發布的「東亞與太平洋經濟更新」報告預測，東亞和太平洋地區今年經濟將成長3.2%，遠低於4月預測的5%，也比去年的7.2%大幅放緩，明年成長率料會反彈至4.6%。這份報告涵蓋東亞、東南亞及太平洋島國，但不含日本、兩韓 及台灣。

中國今年國內生產毛額（GDP）成長率遭大幅下調2.2個百分點至5%，在亞洲排後段班，僅高於寮國的2.5%、蒙古的2.4%，甚至還低於緬甸的3%，主因為當局堅持新冠防疫管制且當地房市低迷。相較下，北京今年GDP成長率目標為約5.5%。世銀預測中國明年將成長4.5%。

報告指出，越南今年GDP有望成長7.2%，遠高於4月預期的5.3%，馬來西亞成長率預測也獲上修0.9個百分點至6.4%，菲律賓上調0.8個百分點至6.5%，泰國上修0.2個百分點至3.1%，反映東南亞經濟相對有韌性。

世銀指出，東亞和太平洋地區當局也以物價控管、補貼及貿易限制等措施，將通膨率中位數壓在4%，但卻也支持經濟效益較差的糧食生產與高碳能源，從而可能限制長期成長。報告說，長期物價補貼可能導致預算赤字膨脹。