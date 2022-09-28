台積喊漲價 蘋果不埋單

台積電明年漲價6%的計畫遭蘋果拒絕，輝達也伺機要求相同待遇，牽動台積電明年走勢。（路透）

法人圈近日傳出，台積電 原訂明年漲價6%的計畫，遭最大客戶蘋果 拒絕，另一大客戶輝達也伺機要求相同待遇，牽動台積電明年基本面走勢。台積電27日不評論報價議題。

蘋果占台積電營收 比重高達25%以上，大客戶要求報價凍漲，引起外資圈高度關注，摩根大通認為，若第4季終端需求持續疲軟，台積電可能對大客戶撤回漲價方案，印證報價凍漲傳聞。摩根士丹利更示警，若蘋果明年新iPhone搭載的A系列處理器未全數導入台積電3奈米製程，明年台積電3奈米產能利用率恐僅五成。

法人分析，先進製程是台積電的金雞母，第2季營收結構中，5奈米製程貢獻21%，7奈米製程則貢獻30%，等於7奈米以下製程總共貢獻超過五成業績，一旦報價漲勢受阻，對台積電影響相當大。在3奈米製程方面，台積電規劃今年下半年量產。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷指出，如果終端需求（可能是來自於蘋果及資料中心的訂單）在第4季進一步減弱，台積電可能對大客戶撤回漲價的決定，預期台積電2023年的晶片平均單價（ASP）不致於大幅上揚。

摩根史坦利證券半導體產業分析師詹家鴻則認為，台積電調漲代工價格，面臨蘋果抗拒，目前雙方仍在拉鋸中，不過仍認為台積電明年漲價幅度將落在3~6%之間。

詹家鴻假設，只有iPhone 15 Pro會用到台積電的3奈米製程，台積電明年下半年的產能利用率可能只有50%，每月生產4萬片，台積電明年營收會比原先的預估值少4個百分點，只成長7%。

但如果iPhone 15系列全採用3奈米製程，則台積電的產能利用率可達百分百，明年營收可望達成原先預估的11%成長率。如果低端iPhone 14賣不好，更將造成台積電明年首季5奈米產能利用率大幅下滑。

哈戈谷給予台積電的目標價則在710元，他分析，由於新台幣持續貶值及產能利用率降低，台積電明年的每股稅後純益（EPS）可能下滑15~20%，跌到接近30元。