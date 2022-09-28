英鎊貶不停 恐爆匯率危機

英鎊兌美元26日重貶至歷史新低後，27日隨美元漲勢暫休、國際金融市場回穩而同步止跌回升。不過各界多認為英鎊只是暫時喘口氣，英國 經濟仍前途未卜，要恢復市場信心還有漫漫長路。

英鎊匯價27日盤中一度升值1.39%，至1.0838美元，從前市的空前谷底反彈。英鎊26日一度重貶4.69%，至1.0350美元。當天稍晚一度傳出英格蘭銀行（央行 ）將緊急升息 ，但隨後央行表示，決策層將在11月的下次既定會議評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫，收報1.0689美元。

Edison集團投資策略長喬治表示，26日沒有宣布緊急升息，如果英國央行真的要再兩個月後才決定，投機客可以好好利用這一個多月的「空窗期」。

英國財政部也試圖安撫市場，表示將提出更詳細的財政計畫和分析。但美國前財長桑默斯推文表示，他很意外IMF一句話也沒說，因為一旦英國爆發匯率危機，可能會連累全世界，並衝擊倫敦作為全球金融中心的地位。

市場對英國央行（BoE）將升息支撐英鎊的預期升高，一些大型放款機構已暫停房貸業務，包括Halifax將調整房貸產品範圍，以因應房貸市場定價的變化；Virgin Money也暫停承作新房貸。

交易員一直押注英國央行在會議之外升息以安撫市場的可能性。他們一度消化了未來一周需要升息多達80個基點才能穩定英鎊的機率。英鎊在短短兩天裡就貶值了5%以上。彭博資訊統計，英國股市和債市從特拉斯接任首相以來，市值總計蒸發至少5,000億美元。

City Index的高級金融市場分析師辛寇塔說：「市場的反應表明，投資人已經對政府的做法失去了信心，造成了一定程度的波動，使英鎊淪為與一些新興市場貨幣為伍的境地。」