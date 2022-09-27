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美元狂升衝擊亞洲仰賴進口國家 台日韓脆弱程度高

編譯葉亭均／綜合外電
美元狂升值正衝擊亞洲的進口業者，也可能加劇通膨情勢。圖為基隆港。（路透）
美元狂升值正衝擊亞洲的進口業者，也可能加劇通膨情勢。圖為基隆港。（路透）

美元兌亞幣匯率激升，正對亞洲地區的股票造成壓力，尤其是仰賴商品進口的國家，分析師指出，這種脆弱性短期內還不會結束。

彭博資訊分析，亞幣近期劇烈貶值，現在促使更多外資撤離亞洲地區，上周淨賣出亞洲新興市場股票的金額創下7月初來最大。

SMBC日興證券經濟學家平山廣太表示：「當美國升息如此快速時，許多投資人可能把握有美元現金視為他們的最佳策略。在這樣的環境下，難以預期資金會流入新興市場。」

台灣、日本、南韓、中國、菲律賓和印度是亞洲中，部分商品大幅仰賴進口的經濟體，這類貿易通常是以美元支付，因此面臨美元升值的影響。

一些企業也受各國央行大幅度升息衝擊。聯準會升息可能削弱美國消費者對亞洲產品的進口需求。

對亞洲國家而言，換算成本幣，進口價格高漲可能會使通膨惡化，迫使央行緊縮貨幣政策，進而讓國內經濟面臨成長減緩的風險。MSCI亞太指數已經跌至2020年4月來最低，吐回在2020至2021年疫情爆發後大漲的約八成漲幅，跌幅高於MSCI全球股市指數從近期高點回落50%的幅度。

不過，並非所有亞洲市場都大受衝擊。MSCI數據顯示，以美元計價，印度股市本季上漲6%，生產石油的印尼則上漲約9%。同期間，南韓與台灣股市分別下跌15%與13%，兩國都受到全球半導體市場疲軟影響，台股更受到中國軍事威脅的不利因素影響。

興業銀行亞股策略部門主管班齊姆拉（Frank Benzimra）表示：「沒有避險天堂，但南亞和東南亞一些股市的脆弱性比南韓或台灣股市來得低。這是從股票觀點來看，我們在當前匯市所見到的一個重點。」

股票 升息 南韓

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