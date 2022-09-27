三星推出10%現金回饋卡 在全球第二大智機市場下猛藥

三星電子在印度推出10%現金回饋卡，希望顧客回頭購買三星產品。（路透）

三星 電子在印度 與一家銀行業者合作推出聯名卡，消費者只要購買三星的產品，全年都能享有高達10%的現金回饋，希望該品牌的1.75億印度消費者能屢屢回頭購買。

在印度智慧手機 市場中，三星電子是昔日的龍頭，如今落居小米之後，位居第二。在印度傳統節慶季節來臨之際，三星電子26日宣布與艾克塞斯銀行（Axis Bank）推出新的信用卡，讓消費者全年享有購買三星產品可獲得10%現金回饋的優惠。

一般而言，這類優惠都是在節慶季或促銷季時，會出現在亞馬遜等電商網站與其他實體零售店。

三星的印度行動事業高級副總裁普蘭（Raju Pullan）表示：「我們談的是約1.75億的現有客戶，他們是三星在印度的現有使用者。這整個客群是很有潛力的。」

三星在印度銷售從智慧手機到洗衣機等各式產品，但在2020年至2021年於印度產生的總營收中，近72%來自智慧手機。

三星在印度智慧手機的市占率已流失給小米、Oppo、Vivo等中國大陸同業，這些競爭品牌在印度這個全球第二大手機市場提供許多平價智慧手機。

根據Counterpoint Research的數據，三星在印度智慧手機市場的市占已經下滑至19%，低於2020年第2季的26%