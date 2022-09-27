南韓半導體業對來自美中的競爭充滿危機意識

南韓仍是全球最大記憶晶片產國，三星與SK海力士在全球DRAM晶片市場占有率達70%，在NAND市場拿下一半以上江山。但南韓業者在DRAM領域領先美國美光的優勢正在縮小，而大陸長江儲存等業者也正在擴大NAND晶片市場的占有率。 （歐新社）

南韓 半導體業面對來自美國與中國的強力挑戰，正充滿「危機意識」。官員與業界主管擔心，本國晶片 廠在美國的補貼與租稅獎勵引誘下，紛紛湧向美國設廠；同時中國記憶晶片廠商得到政府強力金援支持，正對南韓廠商急起直追。

南韓科學技術情報通信部長李宗昊告訴英國金融時報（FT），南韓國會8月通過法案，已經為「支持半導體產業，對抗美國、中國、日本、歐洲及台灣的競爭，奠定了法律基礎」；「這反映出我們從在全球競爭舞台上感受到危機意識，而該項法律的目的在於強化我們在供應鏈 與安全上的競爭力」。

他並表示，「南韓企業獲得的租稅利益較少，而且與中國、美國及台灣相比人才相對短缺」。

南韓貿易部長安德根上周也表示，「我們的半導體產業對美國政府最近的作法高度關切」。他承認首爾與華府之間對於限制尖端製造能力移轉到中國一事的確存在歧見。

南韓仍是全世界最大的記憶晶片產國，三星與SK海力士總共占有全球DRAM晶片市場的70%，以及NAND快閃晶片市場一半以上。但南韓業者在DRAM領域領先美國美光的優勢正在縮小，而中國長江儲存等業者也正在擴大NAND晶片市場的占有率。蘋果公司本月表示，正在「評估是否委託長江儲存代工生產iPhone所用的NAND晶片。

南韓總統尹錫悅承諾將加強支持半導體產業。政府已經對業者擴大租稅抵減，簡化行程手續，並強化電力與用水供應設施。政府並有意發展大型的「晶片群聚」，結合生產與研發，並吸引外國晶片廠進駐南韓，同時也計劃在十年內培訓15萬名人員，以強化半導體業的勞動力供給。

但業界分析家表示，南韓業者諸多與下一代半導體有關的研發工作，一直是在美國進行；首爾西江大學電機工程教授范鎮旭表示，「南韓半導體產業擔憂自己可能會被新的競爭者取代，一如南韓業者之前取代他國對手一樣」。