特斯拉股價有撐 成蘋果對手

在一個超高估值的科技公司股價普遍備受打擊的時代，電動車 大廠特斯拉 （Tesla）成為蘋果 料想不到的競爭對手。

彭博資訊報導，在全美市值最高的五家公司中，特斯拉是目前股價最高者，也是唯一表現最接近蘋果的公司。蘋果今年來一直是科技股罕見的投資亮點，跌了約15%，特斯拉跌22%，表現較蘋果遜色，但微軟、字母及亞馬遜這三大公司的股價至少跌29%，大致相當於那斯達克100指數的同期表現。

特斯拉的營收成長大增，但獲利縮水，而且幾年前燒錢甚猛，導致特斯拉一度瀕臨破產。相較下，蘋果的擴張步調雖放緩，但已成為一家獲利豐厚的企業，本會計年度的淨利預估達到1000億美元淨利。

從表面來看，特斯拉似的狀況似乎與蘋果南轅北轍。不過，Accuvest全球顧問公司投資組合經理克拉克說：「特斯拉是電動車唯一的理想選擇，其他大型科技公司都是在軟體或雲端領域，這些市場的競爭激烈。我認為人們低估特斯拉在電動車領域一枝獨秀的吸引力。」

蘋果和特斯拉相似處在於，都擁有龐大市值，各為2.4兆和8620億美元，意味他們受惠於流入追蹤大盤指數基金的資金。

Ziegler資本管理公司市場策略師Wiley Angell表示，與其他科技股相比，蘋果和特斯拉與景氣循環的關係較不密切，「這表示較不需擔心經濟衰退和害怕Fed的行動。」