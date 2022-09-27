中國新能源車免稅 再延一年

中國官方力挺新能源汽車 ，中國財政部 、稅務總局及工信部等三部門26日宣布，明年繼續實施新能源汽車免徵車輛購置稅一年，估計免稅金額約人民幣1000億元。

業界指出，這是中國官方第三度延長免徵「新能源車車輛購置稅」，將有助於緩解年底購車潮帶來的車價及鋰價等原物料上漲，也將帶動兩岸新能源車供應鏈 持續升溫。

中國現行車輛購置稅的稅率為10%，經測算，消費者購買新能源車受惠政策紅利可享有人民幣千元至萬元不等的優惠，有利於刺激汽車終端消費，估將帶動產業鏈商機上看人民幣約1兆元。

中國財政部表示，購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免徵車輛購置稅，包括純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車等，皆屬於符合免稅條件的新能源汽車。

中國國家稅務總局最新資料顯示，今年1至7月，新能源汽車免徵車輛購置稅人民幣406.8億元，年增108.5%。

每日經濟新聞報導，中國乘聯會分析，原本購置稅免徵政策今年底到期，由於原材料價格上漲導致新能源車價格上漲，新能源車最終的購置價格將大大提高，因此，新能源車購置稅免徵政策的延續將有助於緩解購置成本增長過快的情況，同時維持對燃油車的價格競爭優勢。

在政策的「保駕護航」下，中國國內新能源汽車銷量大增，今年8月，新能源汽車銷量66.6萬輛，市場占有率達到28%；今年前八個月，新能源汽車銷量386萬輛，市場占有率達22.9%。中汽協預估，在中央和地方政府穩經濟、促消費政策持續作用下，未來幾個月乘用車銷量仍會呈現較快增長。