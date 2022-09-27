美歐強攻 太陽能需求爆發

繼美國擴大太陽能補助政策後，歐洲強權法國也全力衝刺太陽能發電，總統馬克宏宣布2050年全法國太陽能發電裝置量要增加十倍，台廠供應鏈樂透。（路透）

繼美國擴大太陽能補助政策後，歐洲強權法國也全力衝刺太陽能發電，總統馬克宏 宣布2050年全法國太陽能發電裝置量要增加十倍。歐美兩大強權領頭，將帶動太陽能需求大爆發，為元晶、聯合再生、茂迪、安集等台廠營運催油門。

法人表示，台灣廠商元晶、安集、聯合再生、茂迪下半年均訂單能見度高，加上系統廠拉貨力道比上半年更猛，而且模組價格也相當不錯，估計業者業績表現將優於上半年，並較去年同期成長不少，成為電子業中少數未受通膨因素影響的族群，在歐美強權帶頭衝刺太陽能裝置下，後續全球太陽能需求可期，為台廠增添更多活水。

外電報導，現階段法國電力約有67%來自於核能，原先目標2020年時，再生能源使用量成長至23%，但實際僅達19%，在所有歐盟 國家中排名第17，為再生能源發展較慢的「後段班」，馬克宏政府因而端出新政策，大力發展太陽能，期盼藉此急起直追。

馬克宏規劃在下一次內閣會議提交相關法案，屆時公布法國補助太陽能產業相關細節。

業界人士認為，法國為歐盟指標性國家，其積極推動太陽能發電，有助激勵其他歐盟國家後續提出更多補貼政策。

根據法國再生能源協會SER統計，法國2020年時太陽能裝置量僅973MW（百萬瓦），2021年大增至2.68GW（10億瓦），創新高，2022年有機會上看3GW。馬克宏喊出2050年全法國太陽能裝置量要增加十倍，意味接下來當地太陽能需求將呈現爆發成長，預估項目推展的速度將會比先前提高至少一倍以上。

此前，拜登 政府也從《通膨削減法案》中，提撥3,690億美元（逾新台幣1兆元）發展能源安全與潔淨能源，並恢復多項再生能源裝置獎勵，推升美國太陽能市場需求大增。隨著法國加入擴大太陽能裝置，進一步推升市場需求大爆發。