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油價震盪 黃金墜入熊市

編譯劉忠勇／綜合報導
紐約黃金期貨26日在亞洲早盤一度跌逾1%，比2020年寫下的歷史高點跌逾20%，正式進入熊市。（路透）
紐約黃金期貨26日在亞洲早盤一度跌逾1%，比2020年寫下的歷史高點跌逾20%，正式進入熊市。（路透）

國際油、金等大宗商品26日持續破底，金價正式進入熊市，布蘭特原油期貨也一度跌破85美元大關，但跌勢隨後收斂；銅、鐵礦砂等基本金屬價格也挫低，更添全球經濟前景的疑慮。

各國央行為遏制通膨而掀起升息潮，加深經濟衰退疑慮，進而抑制石油等大宗商品需求。與此同時，俄烏戰爭以及中國的防疫措施，在在都打擊全球供需前景。

倫敦布蘭特原油期貨26日一度跌至每桶84.53美元，85美元大關一度失守，1月以來首見；紐約西德州上周五已接連跌破80美元和79美元關卡，26日連78美元也未能保住，最低曾跌到77.21美元，但隨後因傳出歐盟對俄羅斯石油實施價格上限的措施仍有歧見，油價回穩。

紐約黃金期貨上周五已跌到兩年新低，26日在亞洲早盤一度跌逾1%，比2020年寫下的歷史高點跌逾20%，正式進入熊市。不過紐約早盤跌勢也收斂。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數，26日盤中一度上漲1.2%至114.527，達到2002年9月30日最高水準，英鎊同日重挫跌抵歷史谷底，人民幣等亞幣則續探低點。

在此全球經濟動盪之際，投資人顯然選擇美元、而非黃金避險。

Black Gold Investors執行長羅斯在新加坡表示，美元走升壓力對大宗商品有如拆房子的大鐵球，也擊潰減產帶給油價的利多。Saxo資本市場策略師艾蜜兒說：「經濟衰退陰霾糾纏著市場，反映在美元走強之上、而且還可能更強。」

倫敦金屬交易所（LME）銅價盤中跌1.1%至每噸7,351美元；銅價往往被視為全球景氣的指標，如今已跌到7月來谷底；鎳價更是一度大跌4.5%，鋁和鋅價也下跌。

新加坡鐵礦砂26日盤中跌3%至每公噸95美元，交易員在中國大陸連假之前保持謹慎，接著還有下個月中的中共20大全國代表大會。鐵礦砂本季已下跌20%，投資人持續對打擊營建業景氣的中國房地產危機而煩惱。芝加哥小麥盤中曾跌1%至兩周低點，小麥跌1.3%，玉米連兩天下滑。

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