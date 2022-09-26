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油價跌逾2%、繼續下探今年低點 金價徘徊兩年半低價

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周一（26日）收盤重挫逾2%，收在九個月來最低，受美元走強與市場整體下跌拖累，全球利率上升帶來的可能影響繼續衝擊投資人情緒；金價徘徊在兩年半低點附近。

油價跌逾2%

布蘭特原油11月期貨結算價下跌2.09美元，跌幅2.4%，報每桶84.06美元，跌破1月14日觸及的低點。

西德州原油11月期貨下跌2.06美元，跌幅2.3%，報每桶76.71美元，為1月6日以來最低。

兩大合約盤中稍早都一度上漲，上周五重挫約5%。

美元指數再刷新20年新高，使得以美元計價的石油需求受抑制。路孚特Eikon數據顯示，強勢美元對油價的影響為一年多來最大。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「任何人都很難指望油價會在美元如此昂貴的情況下反彈。」

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：「原油價格仍受外匯市場大幅波動的影響」，匯率的歷史性變動不利於全球成長前景，最終將拖累原油需求前景。

同時間，歐盟國家存在意見分歧，可能延後對俄羅斯石油設定價格上限的計畫，直至就更廣泛的制裁方案達成一致。

市場接下來將關注石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）在10月5日開會時將採取什麼行動，OPEC+在上次會議上已同意小幅減產。

金價徘徊在兩年半低點附近

現貨黃金價格下跌1.3%，至每英兩1,622.36美元，稍早曾觸及1,620.85美元的2020年4月以來最低。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,633.40美元，下跌1.3%。

由於美國公債殖利率攀升且美元走強，市場預期美國利率繼續上升，這削弱了非孳息資產黃金的吸引力。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「黃金並非唯一的避險資產，資金也在流向美國公債。」

由於主要央行提高利率，黃金自3月突破每英兩2,000美元的關鍵水準後，迄今已下跌了逾400美元，或超過20%。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌2.5%，至每英兩18.37美元；白金下跌0.4%，至每英兩850.43美元；鈀金下跌0.8%，至2,050.79美元。

油價 殖利率 石油

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