英央行表態不會緊急升息令市場失望 英鎊收在新低

英鎊一度拉回，市場盛傳英格蘭銀行將緊急升息，但英格蘭銀行總裁貝利表明11月下次既定會議才會評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫1.7%，尾盤下跌1.5%，報1.069美元。（路透）

英鎊兌美元周一跌至歷史新低，投資人擔心特拉斯政府的新經濟計畫將損害英國 的財政狀況，英國央行 總裁貝利澆息市場猜測英格蘭銀行可能緊急升息 以支撐英鎊的預期心理後，英鎊兌美元重啟頹勢。

英鎊一度大貶又升，市場盛傳英格蘭銀行將緊急升息後，貝利表示，決策層將在11月的下次既定會議評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫1.7%，尾盤下跌1.5%，報1.069美元。

交易員一直押注英國央行在會議之外升息以安撫市場的可能性。他們一度消化了未來一周需要升息多達80個基點才能穩定英鎊的機率。英鎊在短短兩天裡就貶值了5%以上。

「我認為市場感到失望，」 東方匯理銀行外匯策略師Valentin Marinov 說，「如果拋售持續，比如說，未來幾天英鎊開始試探與美元平價了，英國央行就會別無選擇，只能大舉出手為英鎊撐腰。」

歐元兌美元也觸及0.9528美元的20年來谷底，尾盤下跌0.81%。

在英鎊和歐元貶值的推動下，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.8%至114.103，創下了20年新高。

美元兌日圓升值0.8%，至144.585日圓，向上周四觸及的24年高峰145.90回升。當天，在日本20多年來首次買入日圓進行干預後，美元下挫至140.31左右。

日本當局重申，他們隨時準備對投機性匯率走勢作出回應，他們在上周進行了1998年以來首次干預，以支撐日圓。根據東京外匯市場經紀公司估計，日本上周賣出美元、買入日圓的干預中估計花費了約250億美元。

City Index的高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「市場的反應表明，投資人已經對政府的做法失去了信心，造成了一定程度的波動，使英鎊淪為與一些新興市場貨幣為伍的境地。」

離岸人民幣兌美元跌至7.1728元的新低，為2020年5月以來最弱。在岸人民幣也觸及7.1690的28個月低點。人行表示將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%，此舉旨在讓做空人民幣的押注更加昂貴，並減緩人民幣近期的貶值步伐，儘管如此，人民幣仍屢創新低。

因美元指數走強，對風險敏減的南非蘭德周一報18.1000，跌幅0.7%，盤中一度觸及18.1150，是28個月低點。