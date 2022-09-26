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英央行表態不會緊急升息令市場失望 英鎊收在新低

編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊一度拉回，市場盛傳英格蘭銀行將緊急升息，但英格蘭銀行總裁貝利表明11月下次既定會議才會評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫1.7%，尾盤下跌1.5%，報1.069美元。（路透）
英鎊一度拉回，市場盛傳英格蘭銀行將緊急升息，但英格蘭銀行總裁貝利表明11月下次既定會議才會評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫1.7%，尾盤下跌1.5%，報1.069美元。（路透）

英鎊兌美元周一跌至歷史新低，投資人擔心特拉斯政府的新經濟計畫將損害英國的財政狀況，英國央行總裁貝利澆息市場猜測英格蘭銀行可能緊急升息以支撐英鎊的預期心理後，英鎊兌美元重啟頹勢。

英鎊一度大貶又升，市場盛傳英格蘭銀行將緊急升息後，貝利表示，決策層將在11月的下次既定會議評估英鎊的貶值。此言一出，英鎊兌美元又下挫1.7%，尾盤下跌1.5%，報1.069美元。

交易員一直押注英國央行在會議之外升息以安撫市場的可能性。他們一度消化了未來一周需要升息多達80個基點才能穩定英鎊的機率。英鎊在短短兩天裡就貶值了5%以上。

「我認為市場感到失望，」 東方匯理銀行外匯策略師Valentin Marinov 說，「如果拋售持續，比如說，未來幾天英鎊開始試探與美元平價了，英國央行就會別無選擇，只能大舉出手為英鎊撐腰。」

歐元兌美元也觸及0.9528美元的20年來谷底，尾盤下跌0.81%。

在英鎊和歐元貶值的推動下，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.8%至114.103，創下了20年新高。

美元兌日圓升值0.8%，至144.585日圓，向上周四觸及的24年高峰145.90回升。當天，在日本20多年來首次買入日圓進行干預後，美元下挫至140.31左右。

日本當局重申，他們隨時準備對投機性匯率走勢作出回應，他們在上周進行了1998年以來首次干預，以支撐日圓。根據東京外匯市場經紀公司估計，日本上周賣出美元、買入日圓的干預中估計花費了約250億美元。

City Index的高級金融市場分析師Fiona Cincotta說：「市場的反應表明，投資人已經對政府的做法失去了信心，造成了一定程度的波動，使英鎊淪為與一些新興市場貨幣為伍的境地。」

離岸人民幣兌美元跌至7.1728元的新低，為2020年5月以來最弱。在岸人民幣也觸及7.1690的28個月低點。人行表示將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%，此舉旨在讓做空人民幣的押注更加昂貴，並減緩人民幣近期的貶值步伐，儘管如此，人民幣仍屢創新低。

因美元指數走強，對風險敏減的南非蘭德周一報18.1000，跌幅0.7%，盤中一度觸及18.1150，是28個月低點。

英國 升息 央行

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